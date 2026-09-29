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В Японии впервые в мире применили «сердечный пластырь» из стволовых клеток

Служба новостей Автор статьи
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В больнице японской префектуры Осака провели операцию по трансплантации миокардиального пласта из индуцированных стволовых клеток (iPS-клеток), который называют «сердечным пластырем». Об этом сообщила компания Qualips, разработавшая этот продукт вместе с Университетом Осаки.

В ходе процедуры пациенту с тяжелой сердечной недостаточностью имплантировали ReHeart — первый в мире продукт регенеративной медицины на основе iPS-клеток. Лист создан из кардиомиоцитов, полученных из iPS-клеток, и получил одобрение японского Минздрава в марте. При установке на сердце он способствует выработке веществ, которые помогают восстановлению сосудов, что улучшает или стабилизирует насосную функцию сердца. ReHeart предназначен для людей с тяжелой ишемической кардиомиопатией.

Пациенткой стала 50-летняя женщина из префектуры Канагава, страдающая от серьезной сердечной недостаточности после инфаркта. Операция длилась около 50 минут и прошла успешно. Ожидается, что пациентка будет выписана через две-четыре недели.

После того как японский ученый Синъя Яманака получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 2012 году за исследования в области стволовых клеток, интерес к теме значительно вырос как среди японского общества, так и со стороны правительства. Регенеративная медицина была определена как одно из приоритетных направлений научного развития. iPS-клетки могут превращаться в клетки любого типа при определенном химическом воздействии, что теоретически позволяет создавать ткани для различных органов, сообщает "Самара Онлайн 24".

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