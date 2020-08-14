Татарстан выходит на третий этап снятия ограничений. Стало известно, что откроется в ближайшее время

Татарстан выходит на третий этап снятия ограничений. Об этом сегодня на онлайн-брифинге рассказала замглавы Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина.

"Мы согласовали переход на третий этап, нами подготовлено предложение о частичном снятии ограничений, которые возможны к снятию на третьем этапе. Документ на сегодня находится на рассмотрении в Правительстве Республики Татарстан, будем ждать выхода нормативного документа", - сообщила Авдонина.

Роспотребнадзор РТ предложил открыть театры, кинотеатры, цирки и закрытые помещения аквапарков, но с наполняемостью не более половины от возможного числа посетителей. Все учреждения перед открытием должны выполнить соответствующие требования ведомства: это генеральная уборка, проверка систем вентиляции, наличие дозаторов с антисептиками в местах общего пользования, термометрия сотрудников на входе и другие.

Известно, что по-прежнему будет запрещена работа ночных клубов и дискотек, детских комнат и развлекательных центров, которые располагаются в помещениях. Также сохранится запрет на курение кальянов, гражданам старше 65 лет продлят самоизоляцию - пока до 23 августа.