Рустам Минниханов рассказал, в каком формате в Татарстане начнут учебный год

Новый учебный год в Татарстане планируется начать 1 сентября в очном формате, сообщил сегодня глава республики на августовском совещании работников образования и науки в Елабуге. При этом в школы будут обязаны соблюдать все предписания Роспотребнадзора.

Рустам Минниханов отметил, что педагоги Татарстана достойно справились со сложностями, которые создал переход на дистанционное обучение из-за распространения коронавируса и предупредил, что системе образования стоит быть готовой "к различным сценариям развития событий с учетом имеющегося опыта".

Напомним, что ранее в Роспотребнадзоре РТ рассказали, за чей счет школы должны быть обеспечены термометрами и другими необходимыми в связи с новыми требованиями Роспотребназдора вещами.