Главное за день в Татарстане: пассажиры с ковидного теплохода и новые правила в вузах республики

В Татарстан прибыли полсотни человек с ковидного теплохода

Круг замкнулся. Первые пациенты с коронавирусом весной прибыли в Казань на лечение с лайнера Diamond Princess, а теперь в республику приехали пассажиры с ковидного теплохода, который на момент обнаружения на нем вспышки плыл под Нижним Новгородом. Все 55 человек находятся под наблюдением.

В вузах Татарстана с сентября будут действовать новые правила для студентов

С 1 сентября студенты должны в стенах вузов носить маски, педагоги - маски и перчатки, иностранных студентов обяжут соблюдать самоизоляцию. Все подробности учебного процесса рассказали сегодня в Роспотребнадзоре РТ.

Татарстанец стал участником трагических велосоревнований

Житель республики участвовал в велогонках в Польше, которые закончились трагически. Два участника не поделили финиш, один из них теперь в коме.

Некоторым бюджетникам в Татарстане повысят оклады

Повышение коснется тех сотрудников бюджетной сферы, на которых не распространяется единая сетка по оплате труда. Постановление по этому вопросу было опубликовано вчера на сайте кабмина РТ.

Женскую парковку в Казани признали незаконной

Прокуратура РТ признала незаконной специальную парковку для женщин, которую организовали около ЦУМа. Ранее о ней негативно высказались сами казанцы, а также ведущий федерального уровня.