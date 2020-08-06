Татарстанский велосипедист стал участником соревнований в Польше, которые окончились трагедией

Двукратный чемпион России по велогонкам татарстанец Ильнур Закарин выступил на первом этапе "Тура Польши". Это трасса на 195 км, где велосипедист представлял польскую команду ССС Team. По итогам соревнования он оказался на 67-ом месте.

Сам "Турнир" окончился жуткой трагедией: на финишной черте два голландских спортсмена не смогли поделить место на трассе, в результате чего один из них - велосипедист Дилан Груневеген- вытолкнул на ограждение своего коллегу по спорту Фабио Якобсена. Все это произошло на скорости 80 км/ч. Якобсен был доставлен в больницу, его ввели в искусственную кому. Он потерял много крови. Также пострадал судья. Груневеген был дисквалифицирован. Международный союз велосипедистов счел его поведение недопустимым и передал дело в дисквалификационный комитет.