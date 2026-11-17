В Татарстане устаревшие убежища переведут в статус укрытий
В Татарстане реализуется комплексный план по инвентаризации и приведению в порядок защитных сооружений гражданской обороны. Часть объектов, которые со временем утратили герметичность и защиту от ядерного воздействия, переводят в категорию укрытий. Об этом на заседании бюджетного комитета Госсовета республики сообщил замминистра по делам ГО и ЧС Татарстана Николай Суржко.
По его словам, многие сооружения в городах и районных центрах потеряли свои защитные свойства. Их переводят из понятия «убежище» в понятие «укрытие» — это обычное заглублённое подземное помещение, которое защитит население от фугасного и осколочного воздействия. Работа находится на контроле исполнительных органов власти, правоохранителей и прокуратуры.
Суржко отметил, что на крупных предприятиях убежищ достаточно для укрытия рабочих смен, однако муниципальный фонд требует переформатирования. Вопрос ранее неоднократно поднимали депутаты на сессиях парламента.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец