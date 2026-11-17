В Татарстане реализуется комплексный план по инвентаризации и приведению в порядок защитных сооружений гражданской обороны. Часть объектов, которые со временем утратили герметичность и защиту от ядерного воздействия, переводят в категорию укрытий. Об этом на заседании бюджетного комитета Госсовета республики сообщил замминистра по делам ГО и ЧС Татарстана Николай Суржко.

По его словам, многие сооружения в городах и районных центрах потеряли свои защитные свойства. Их переводят из понятия «убежище» в понятие «укрытие» — это обычное заглублённое подземное помещение, которое защитит население от фугасного и осколочного воздействия. Работа находится на контроле исполнительных органов власти, правоохранителей и прокуратуры.

Суржко отметил, что на крупных предприятиях убежищ достаточно для укрытия рабочих смен, однако муниципальный фонд требует переформатирования. Вопрос ранее неоднократно поднимали депутаты на сессиях парламента.