Прокуратура Татарстана признала «женскую» парковку дискриминацией и потребовала ее ликвидировать

Прокуратура Вахитовского района города Казани провела проверку "женской" парковки около торгового центра "ЦУМ".

Как сообщают в ведомстве, было зафиксировано, что парковочные места имеют увеличенные размеры в 4,4 метра, окрашены в розовый цвет и отмечены знаком "«Парковка для покупательниц". Служба также отмечает, что мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации.

"Таким образом, организация специальных парковочных мест для женщин является неправомерной и содержит элементы дискриминации водителей по половому признаку. Кроме того, размеры парковочного места противоречат требованиям государственных стандартов", - прокомментировали в прокуратуре.

Ведомство направило в "ЦУМ" постановление о ликвидации данной парковки.

Напомним, что мы провели опрос и выяснили, что большинство казанцев также посчитало парковку для женщин элементом дискриминации.