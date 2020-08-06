С нового учебного года всех студентов обяжут носить маски в стенах вуза

С нового учебного года все студенты обязаны будут находиться в помещении в масках. Об этом на пресс-коференции по санитарно-эпидемиологической обстановке объявила заместитель руководителя Роспотребнадзора РТ Марина Трофимова.

"Студенты во время обучения долны находиться в масках. Педагогический состав и другой персонал также работают в масках, дополнительно - в перчатках. Допускается, что проведение творческих занятий и лектор во время процесса обучения могут находиться без масок", - объявили в ведомстве.

Преподавательский состав старше 65 лет по рекомендации Роспотребнадзора переведут на дистанционную работу. Также ведомство рекомендовало максимально "разобщить общение разных групп студентов", закрепить за каждой группой свое помещение, чтобы не было смешения потоков.

Стало известно и об особом порядке в отношении студентов-иностранцев. Из-за пандемии коронавируса они будут допускаться к учебному процессу только после 14-дневной изоляции и проведения результатов на 10-12 день после прибытия в Россию.

Напомним, что сегодня стало известно о еще двух жертвах вируса в республике.