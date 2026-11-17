Комитет Госсовета Татарстана по бюджету, налогам и финансам предварительно одобрил законопроект о введении налога на непроданные квартиры, остающиеся в собственности застройщиков и организаций. Инициатива, разработанная Минфином РТ, направлена на приведение республиканского законодательства в соответствие с Налоговым кодексом РФ.

Как сообщает пресс-служба республиканского парламента, сейчас в Татарстане от кадастровой стоимости облагаются только административно-деловые и торговые центры площадью свыше тысячи квадратных метров. В большинстве других регионов, включая Москву и Санкт-Петербург, жилые помещения организаций уже облагаются налогом от кадастровой стоимости.

Замминистра финансов РТ Алла Анфимова пояснила, что в случае принятия новеллы ставка для жилых помещений застройщиков составит 0,3% от кадастровой стоимости, за исключением объектов дороже 300 млн рублей. В 2027 году налог для девелоперов будет вдвое ниже стандартного — 1% вместо 2%.

Полностью освободят от налога жилье, построенное по социальным госпрограммам: соц ипотеке, для детей-сирот, переселенцев из аварийного фонда и поддержки участников СВО.