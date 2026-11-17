Бюджет Татарстана на 2027 год пополнится на 43,6 миллиарда рублей за счет целевых межбюджетных трансфертов из федерального центра. Соответствующие корректировки вошли в блок из 196 поправок Кабинета Министров республики, одобренных на заседании Комитета Госсовета по бюджету, налогам и финансам.

Как доложила заместитель министра финансов Татарстана Гела Герасимова, средства распределены по 112 расходным позициям, включая 86 направлений по субсидиям, 19 — по субвенциям и 7 — по иным межбюджетным трансфертам. В 2028 году объем федеральных вливаний составит 42,8 миллиарда рублей, в 2029 году — 42,5 миллиарда рублей.

Включение федеральных средств в бюджет необходимо для заключения до Нового года соглашений с федеральными органами об установлении индикаторов предельных объемов софинансирования и других условий предоставления межбюджетных трансфертов, подчеркнула Герасимова.

Комитет поддержал итоговые параметры республиканского бюджета на ближайшую трехлетку ко второму чтению. За счет федеральных поступлений и уточнения акцизов доходная и расходная части вырастут на одинаковую величину, что сохранит дефицит на уровне, утвержденном в первом чтении. В 2027 году доходы бюджета Татарстана составят 599,69 миллиарда рублей, расходы — 608,18 миллиарда рублей, дефицит останется на отметке 8,49 миллиарда рублей. В 2028 году доходы запланированы в размере 627,12 миллиарда рублей при расходах в 636,48 миллиарда (дефицит — 9,36 миллиарда), а в 2029 году доходы достигнут 652,51 миллиарда рублей при расходах в 655,97 миллиарда (дефицит — 3,46 миллиарда рублей).