С начала 2027 года покупка некоторых иностранных автомобилей в России может обойтись значительно дороже. Причиной станет очередная индексация утилизационного сбора, которая особенно заметно затронет машины, поставляемые по параллельному импорту. Об этом naavtotrasse.ru рассказал глава группы компаний «Автодом» Андрей Ольховский сообщает ПроГород59.

Согласно установленным коэффициентам, коммерческие ставки утильсбора с 1 января увеличатся примерно на 10%. Для отдельных автомобилей младше трех лет дополнительные расходы могут составить 180 тысяч рублей. В некоторых категориях повышение достигнет 480 тысяч рублей. Размер платежа зависит от характеристик конкретной машины.

По прогнозу Ольховского, к концу 2027 года новые автомобили могут подорожать на 5–10%. При этом на окончательную стоимость повлияют курс рубля, логистика и наличие машин на складах дилеров.

Повышение цен способно затронуть и вторичный рынок. Особенно это касается автомобилей возрастом до трех лет, спрос на которые может увеличиться из-за удорожания новых иномарок.

Эксперт рекомендует покупателям машин по параллельному импорту не затягивать с оформлением сделки. По его оценке, приобретение автомобиля до конца ноября или начала декабря 2026 года позволит снизить риск дополнительных расходов.

При этом автомобили российской сборки могут дорожать медленнее благодаря государственной поддержке производителей и имеющимся складским запасам.