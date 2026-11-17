Обычную свинину можно превратить в настоящее украшение рождественского стола, если приготовить домашнюю буженину с черносливом. Мясо получается мягким и сочным, а внутри скрывается ароматная начинка с лёгкой сладостью сухофруктов, чесноком и грецкими орехами. При нарезке рулет выглядит особенно аппетитно: на фоне нежной свинины видны тёмные кусочки чернослива и орехи.

Главное преимущество рецепта — простые продукты и возможность подготовить мясо заранее. Буженина одинаково хороша в горячем виде с гарниром и охлаждённой в качестве праздничной мясной нарезки.

Какие продукты понадобятся

На 6–8 порций:

свинина (шея или окорок без кости) — 1,2 кг;

чернослив без косточек — 150 г;

грецкие орехи — 60 г;

чеснок — 5 зубчиков;

горчица — 2 ст. л.;

мёд — 1 ст. л.;

растительное масло — 2 ст. л.;

сладкая паприка — 1 ч. л.;

кориандр молотый — ½ ч. л.;

соль — 1,5 ч. л. или по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу.

Для приготовления также понадобится кулинарная нить.

Как подготовить мясо и начинку

Чернослив промойте и залейте тёплой водой на 10 минут, если он слишком сухой. Слейте воду и тщательно обсушите сухофрукты бумажными полотенцами. Нарежьте чернослив небольшими кусочками. Грецкие орехи слегка подсушите на сухой сковороде, остудите и крупно порубите. Два зубчика чеснока измельчите и смешайте с черносливом и орехами. Свинину обсушите и разрежьте вдоль по спирали, постепенно раскрывая кусок в большой пласт толщиной около 1,5–2 см. Накройте мясо пищевой плёнкой и слегка отбейте толстые участки, чтобы толщина стала примерно одинаковой. Натрите внутреннюю поверхность солью, перцем и молотым кориандром. Равномерно распределите начинку, оставляя свободными примерно 2 см по краям. Сверните мясо плотным рулетом и перевяжите кулинарной нитью через каждые 3–4 см.

Как приготовить рождественскую буженину

Смешайте горчицу, мёд, растительное масло, паприку и оставшиеся измельчённые зубчики чеснока. Равномерно смажьте полученной смесью поверхность мясного рулета. Накройте мясо и уберите в холодильник на 6–12 часов. Перед приготовлением разогрейте духовку до 180 °C. Переложите свинину в форму для запекания и накройте фольгой. Готовьте примерно 70–90 минут, ориентируясь на толщину рулета. Снимите фольгу и продолжайте запекать ещё 15–20 минут, периодически смазывая мясо выделившимся соком. Проверьте температуру в самой толстой части мясной основы: для цельного куска свинины она должна достигнуть минимум 63 °C с последующим отдыхом не менее трёх минут. Если используете рулет с начинкой, лучше довести его до 71 °C для более надёжного прогрева центра. Достаньте буженину из духовки, неплотно прикройте фольгой и оставьте на 15–20 минут. Удалите кулинарную нить и нарежьте мясо острым ножом.

Почему свинина получается сочной

Главную роль играет правильный выбор мяса. Свинина с небольшими жировыми прослойками лучше переносит длительное запекание и остаётся мягкой.

Чернослив при нагревании становится нежным и придаёт начинке приятную сладость. Орехи добавляют плотную текстуру, а чеснок усиливает аромат.

Горчично-медовая смесь помогает получить красивую глазированную поверхность с лёгкими карамельными нотками.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не выбирайте для этого рецепта слишком постный кусок свинины. Шея с небольшими жировыми прослойками получится сочнее окорока. Также обязательно дайте готовому рулету отдохнуть перед нарезкой: так мясо сохранит больше сока, а начинка не будет выпадать из ломтиков.

Как сделать красивую румяную корочку

Чтобы поверхность буженины получилась аппетитной, важно правильно использовать медово-горчичную глазурь.

Не стоит наносить слишком толстый слой мёда: при высокой температуре он может быстро потемнеть.

Лучше смазать мясо один раз перед запеканием, а второй — после снятия фольги.

Для более насыщенного аромата можно добавить в глазурь немного апельсиновой цедры или щепотку розмарина.

С чем подавать буженину с черносливом

Горячее мясо хорошо сочетается с картофельным гратеном, запечёнными овощами или нежным картофельным пюре.

Если планируется холодная подача, нарежьте буженину тонкими ломтиками и разложите на большом блюде.

Для украшения подойдут веточки розмарина, зёрна граната и несколько кусочков чернослива.

Можно также приготовить простой соус из мясного сока, оставшегося после запекания. Перелейте его в сотейник, доведите до кипения и немного уварите до желаемой густоты.

Можно ли приготовить заранее

Буженина с черносливом отлично подходит для предварительной подготовки.

Мясо можно замариновать накануне, но хранить его необходимо в холодильнике при температуре не выше +4 °C.

После запекания дайте рулету остыть и уберите в закрытый контейнер. Готовую свинину можно хранить в холодильнике до 3–4 дней.

Если планируете подавать её холодной, нарезайте непосредственно перед застольем. Для горячей подачи ломтики можно аккуратно прогреть в духовке с небольшим количеством мясного сока.

Рождественская буженина с черносливом — удачный вариант праздничного горячего, который легко приготовить из обычной свинины. Нежное мясо, ароматная фруктовая начинка и румяная горчично-медовая корочка создают насыщенное сочетание вкусов. А красивый разрез делает блюдо достойным центрального места на рождественском столе.

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