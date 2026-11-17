Из обычной свинины готовлю рождественскую буженину с черносливом: рецепт сочного мяса с ароматной начинкой
ПроКазань
Обычную свинину можно превратить в настоящее украшение рождественского стола, если приготовить домашнюю буженину с черносливом. Мясо получается мягким и сочным, а внутри скрывается ароматная начинка с лёгкой сладостью сухофруктов, чесноком и грецкими орехами. При нарезке рулет выглядит особенно аппетитно: на фоне нежной свинины видны тёмные кусочки чернослива и орехи.
Главное преимущество рецепта — простые продукты и возможность подготовить мясо заранее. Буженина одинаково хороша в горячем виде с гарниром и охлаждённой в качестве праздничной мясной нарезки.
Какие продукты понадобятся
На 6–8 порций:
свинина (шея или окорок без кости) — 1,2 кг;
чернослив без косточек — 150 г;
грецкие орехи — 60 г;
чеснок — 5 зубчиков;
горчица — 2 ст. л.;
мёд — 1 ст. л.;
растительное масло — 2 ст. л.;
сладкая паприка — 1 ч. л.;
кориандр молотый — ½ ч. л.;
соль — 1,5 ч. л. или по вкусу;
чёрный молотый перец — по вкусу.
Для приготовления также понадобится кулинарная нить.
Как подготовить мясо и начинку
Чернослив промойте и залейте тёплой водой на 10 минут, если он слишком сухой.
Слейте воду и тщательно обсушите сухофрукты бумажными полотенцами.
Нарежьте чернослив небольшими кусочками.
Грецкие орехи слегка подсушите на сухой сковороде, остудите и крупно порубите.
Два зубчика чеснока измельчите и смешайте с черносливом и орехами.
Свинину обсушите и разрежьте вдоль по спирали, постепенно раскрывая кусок в большой пласт толщиной около 1,5–2 см.
Накройте мясо пищевой плёнкой и слегка отбейте толстые участки, чтобы толщина стала примерно одинаковой.
Натрите внутреннюю поверхность солью, перцем и молотым кориандром.
Равномерно распределите начинку, оставляя свободными примерно 2 см по краям.
Сверните мясо плотным рулетом и перевяжите кулинарной нитью через каждые 3–4 см.
Как приготовить рождественскую буженину
Смешайте горчицу, мёд, растительное масло, паприку и оставшиеся измельчённые зубчики чеснока.
Равномерно смажьте полученной смесью поверхность мясного рулета.
Накройте мясо и уберите в холодильник на 6–12 часов.
Перед приготовлением разогрейте духовку до 180 °C.
Переложите свинину в форму для запекания и накройте фольгой.
Готовьте примерно 70–90 минут, ориентируясь на толщину рулета.
Снимите фольгу и продолжайте запекать ещё 15–20 минут, периодически смазывая мясо выделившимся соком.
Проверьте температуру в самой толстой части мясной основы: для цельного куска свинины она должна достигнуть минимум 63 °C с последующим отдыхом не менее трёх минут. Если используете рулет с начинкой, лучше довести его до 71 °C для более надёжного прогрева центра.
Достаньте буженину из духовки, неплотно прикройте фольгой и оставьте на 15–20 минут.
Удалите кулинарную нить и нарежьте мясо острым ножом.
Почему свинина получается сочной
Главную роль играет правильный выбор мяса. Свинина с небольшими жировыми прослойками лучше переносит длительное запекание и остаётся мягкой.
Чернослив при нагревании становится нежным и придаёт начинке приятную сладость. Орехи добавляют плотную текстуру, а чеснок усиливает аромат.
Горчично-медовая смесь помогает получить красивую глазированную поверхность с лёгкими карамельными нотками.
Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не выбирайте для этого рецепта слишком постный кусок свинины. Шея с небольшими жировыми прослойками получится сочнее окорока. Также обязательно дайте готовому рулету отдохнуть перед нарезкой: так мясо сохранит больше сока, а начинка не будет выпадать из ломтиков.
Как сделать красивую румяную корочку
Чтобы поверхность буженины получилась аппетитной, важно правильно использовать медово-горчичную глазурь.
Не стоит наносить слишком толстый слой мёда: при высокой температуре он может быстро потемнеть.
Лучше смазать мясо один раз перед запеканием, а второй — после снятия фольги.
Для более насыщенного аромата можно добавить в глазурь немного апельсиновой цедры или щепотку розмарина.
С чем подавать буженину с черносливом
Горячее мясо хорошо сочетается с картофельным гратеном, запечёнными овощами или нежным картофельным пюре.
Если планируется холодная подача, нарежьте буженину тонкими ломтиками и разложите на большом блюде.
Для украшения подойдут веточки розмарина, зёрна граната и несколько кусочков чернослива.
Можно также приготовить простой соус из мясного сока, оставшегося после запекания. Перелейте его в сотейник, доведите до кипения и немного уварите до желаемой густоты.
Можно ли приготовить заранее
Буженина с черносливом отлично подходит для предварительной подготовки.
Мясо можно замариновать накануне, но хранить его необходимо в холодильнике при температуре не выше +4 °C.
После запекания дайте рулету остыть и уберите в закрытый контейнер. Готовую свинину можно хранить в холодильнике до 3–4 дней.
Если планируете подавать её холодной, нарезайте непосредственно перед застольем. Для горячей подачи ломтики можно аккуратно прогреть в духовке с небольшим количеством мясного сока.
Рождественская буженина с черносливом — удачный вариант праздничного горячего, который легко приготовить из обычной свинины. Нежное мясо, ароматная фруктовая начинка и румяная горчично-медовая корочка создают насыщенное сочетание вкусов. А красивый разрез делает блюдо достойным центрального места на рождественском столе.
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