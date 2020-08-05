«Жить в женском теле - это смертный приговор?»: Стиллавина возмутила женская парковка в Казани

Журналиста и ведущего Сергея Стиллавина возмутила женская парковка в Казани. Свои мысли по этому поводу он написал в "Инстаграм". По мнению ведущего, это "типичный образец махрового сексизма!".

"У нас есть пример особых парковочных мест для инвалидов - это своего рода социальная компенсация за ограничение физических возможностей. А что компенсирует женская парковка? Эта розовая краска на асфальте говорит об ущербности родиться женщиной? Люди этого пола обречены на страдания? Жить в женском теле - это смертный приговор?", - возмутился Стиллавин.

Он также отметил, что в век провозглашения гендерного равенства организация парковок для женщин выглядит неуместно и посоветовал властям Казани навести порядок на вверенной территории.

Напомним, ранее казанцы также высказали недовольство таким новшеством.