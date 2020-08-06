В Татарстане повысят оклады работников некоторых организаций бюджетной сферы

Повышение коснется тех сотрудников бюджетной сферы, на которых не распространяется единая сетка по оплате труда. Постановление по этому вопросу было опубликовано вчера на сайте кабмина РТ.

"Повысить с 1 октября размеры месячных должностных окладов руководителей, специалистов и служащих отдельных организаций бюджетной сферы, на которые не распространяется единая тарифная сетка по оплате труда работников бюджетной сферы", - сказано в документе.

Согласно ему, будет проиндексирован размер должностного оклада секретаря руководителя подразделения организации бюджетной сферы в муниципальных образованиях. Зарплата увеличится в 1,03 раза - до 11 498 рублей. Ожидать повышения можно с 1 октября 2020 года.



