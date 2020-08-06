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Фото rivrrivr.ru

В Татарстан с теплохода, где недавно обнаружили очаг коронавируса, прибыло 55 человек

06.08.2020, 11:59 82 0 prokazan.ru
Роспотребнадзор наблюдает за снятыми с теплохода людьми

Любовь Авдонина на пресс-конференции прояснила ситуацию с теплоходом "Александр Суворов", где недавно был обнаружен очаг коронавирусной инфекции. Она рассказала, что контроль на теплоходах проводится на той территории, где он формируется теплоход. Проверка на промежуточных стоянках, если не поступают какие-либо жалобы, не осуществляются.

В случае с теплоходом "Александр Суворов", она отметила, что вопрос проработан. 

"Наши жители с теплохода трансфером были доставлены сюда - к нам в Казань. И там было порядка двух трансферов. Сначала было семь, потом уточненное было количество. На сегодня в республику прибыло 55 человек, которые находились на данном теплоходе. И все эти 55 человек сейчас находятся на изоляции, с нашими постановлениями по местам их проживания. На 10-12 день у них будет отобран мазок, а после 14-ти дней наблюдение будет снято", — сообщила Авдонина.

Напомним, что ранее туристов из Татарстана сняли с теплохода из-за вспышки коронавируса на борту. Транспортная прокуратура сообщила о том, что будет проведена проверка.

Медицина / Минздрав Коронавирус Татарстан Казань
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комментарии

Горожанин
0
06 августа 2020
13:28
Отберут мазок по беспределу )))

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