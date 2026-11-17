В селе Мингер Сабинского района подходит к концу строительство автомобильного моста через реку Меша. Работы стартовали 28 августа 2025 года в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Объект возводится по программе комплексного развития населённых пунктов Татарстана, которая включает строительство и ремонт дорог, благоустройство территорий и модернизацию инфраструктуры.

Подрядчиком выступает ООО «Базовый проект». Завершение строительства позволит улучшить транспортную доступность села и связать его с соседними населёнными пунктами.