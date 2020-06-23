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COVID-19 в Татарстане

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Фото Prokazan.ru

Главное за день в Татарстане: «ковидная» смерть, госпитализация по справкам и новые детские пособия

23.06.2020, 19:49 306 0 prokazan.ru

В Татарстане зарегистрирована 13-я смерть от коронавируса

Сегодня в РТ в статистику попала очередная смерть пациента с COVID-19, при этом скончался мужчина еще 11 июня. С 4 июня он находился в палате интенсивной терапии. Почитать о всех случаях смерти от коронавируса в республике можно здесь. И новость по теме: ученый спрогнозировал снижение смертности от коронавируса в Казани.

Госпитализация "нековидных" пациентов в Казани возможно только по справкам

В Казани госпитализация пациентов проводится после предоставления результатов анализов на коронавирус и справки об отсутствии контакта с заболевшими COVID-19. Об этом сообщил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков. Исключения, по его словам, составляют случаи оказания экстренной и неотложной помощи. 

Татарстанцы получат еще по 10 тысяч на каждого ребенка до 16 лет

Сегодня в ходе обращения к нации Владимир Путин заявил о назначении дополнительных пособий для семей с детьми от рождения и до 16 лет. Условия и порядок получения - проще некуда, выплаты начнут с 1 июля. 

С 1 сентября ученики начальной школы будут кушать в столовой бесплатно

Мишустин подписал соответствующее постановление. Затраты на реализацию возложены на региональные и федеральный бюджет на условиях софинансирования.

Новые подробности жизни скандальной Агины Алтынбаевой из Челнов. Она хочет лишить свою мать родительских прав

Агина в эксклюзивном интервью рассказала нашему корреспонденту о своем братике, которого растит как сына. Челнинка не хочет возвращать его матери, да и мальчик не рвется из родного дома. 

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