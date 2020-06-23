Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян спрогнозировал снижение смертности от коронавируса в ряде регионов и городов России.

По словам ученого, Казань, а также Нижний Новгород, Киров, Удмуртию, Башкирию и еще с десяток регионов ждет значительное снижение летальных исходов от COVID-19. При этом самое сильное снижение ожидается в Москве.

"Москва был эпицентром, показатель зараженности на душу населения там был в несколько раз больше, чем в других регионах. Это одна из причин, почему в Москве будет самое значительное снижение смертности. Кроме того, свою роль сыграло и то, что в Москве относительно более строго соблюдаются меры социального дистанцирования", - приводят слова Тавадяна РИА Новости.

Напомним, что на сегодняшний день в Татарстане от новой коронавирусной инфекции скончались 12 человек, последний случай был зарегистрирован 30 мая, в статистику он попал только 17 июня. Скончался мужчина преклонного возраста из Казани.