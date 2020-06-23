Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о введении для учеников начальной школы бесплатного горячего питания. Документ размещен на сайте Кабмина РФ.

Расходы регионов будут софинансироваться из федерального бюджета. Указано, что на эти цели будет направлено почти 22 миллиарда рублей в 2020 году, в 2021 – 43,6 миллиарда, в 2022 – 43,6 миллиарда рублей. При этом региональные власти за счёт собственных средств смогут предоставлять школьникам дополнительное питание.

Раньше обеспечение питанием учащихся было обязанностью исключительно регионов и муниципалитетов. Причём в большинстве субъектов России бесплатное горячее питание было доступно только для льготников. Теперь же у всех учащихся с первого по четвёртый класс появится такая возможность, независимо от социального статуса, сообщается на сайте Правительства России.