В Казани госпитализация пациентов проводится после предоставления результатов анализов на коронавирус и справки об отсутствии контакта с заболевшими COVID-19. Об этом сообщил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков. Исключения, по его словам, составляют случаи оказания экстренной и неотложной помощи.

По словам Жаворонкова, госпитализация по справкам и результатам анализов в стационары проводится для оказания медпомощи при заболеваниях, представляющих опасность для окружающих, а также высокотехнологичной медицинской и специализированной помощи.

Справка об отсутствии контакта с больным COVID-19 должна быть предоставлена не позднее, чем за 3 дня, а результаты анализов на коронавирусную инфекцию нового типа – за 7 дней до дня госпитализации. При этом, как подчеркнул Жаворонков, обследования проводятся в медицинской организации, к которой пациент прикреплен полисом ОМС.