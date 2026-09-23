Имена первостроителей увековечили в Нижнекамске к юбилею города

На фасадах домов Нижнекамска, где жили почетные граждане города, к 60-летнему юбилею появились мемориальные доски. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнекамского района Татарстана. Памятные знаки установили в честь земляков, которые внесли большой вклад в развитие города.

Одна доска появилась на доме №8 на Школьном бульваре, где жили Гаяз Сахапов и Владимир Беляев. Еще одну разместили на проспекте Химиков, 36 — там находилась квартира Карима Валиуллина. Третья — на доме №7 по улице Тукая, где жил Фарид Багаутдинов.

Гаяз Сахапов был одним из ключевых руководителей нефтехимической отрасли, ученым и новатором, автором множества изобретений и рационализаторских предложений. При его участии развивалась и спортивная жизнь города, в том числе команда «Нефтехимик».

Владимир Беляев руководил возведением жилых домов, школ, детских садов и больниц, пройдя путь от инженера до главы «Татэнергостроя». Карим Валиуллин участвовал в создании города с первых дней — он был среди тех, кто превращал строительную площадку в будущую нефтехимическую столицу. Фарид Багаутдинов занимался городской инфраструктурой, при его участии решались вопросы строительства жилья, школ и больниц.

На открытии досок собрались руководители города, ветераны труда, общественные деятели, а также родные, друзья и коллеги первостроителей. «За 60 лет наш город вырос в один из крупнейших промышленных центров страны. За всем этим труд тысяч людей: первостроителей, ветеранов, трудовых династий», — сказал глава Нижнекамского района и мэр города Радмир Беляев. Сын Владимира Беляева Павел отметил, что отец относился к городу как к своему большому делу и вложил в него частичку сердца.