Сегодня в сводках оперативного штаба РТ появились данные об одиннадцатой смерти от коронавирусной инфекции на территории Республики Татарстан. Об этом стало известно спустя более чем неделю после факта смерти. Как оказалось, 2 июня мужчина в возрасте 44-х лет из Альметьевска был доставлен в больницу с двусторонней пневмонией. Пациент сразу был подключен к аппарату ИВЛ. Несмотря на усилия врачей, 3 июня он скончался. Для подтверждения диагноза проводилась патолого-анатомическая экспертиза, чем и объясняется задержка в данных. В общероссийскую статистику этот случай до сих пор не внесен.

Редакция Prokazan собрала собрала в одном материале данные обо всех пациентах, скончавшихся с начала пандемии на территории республики, с указанием разницы в сроках между фактом смерти и обнародованием информации о ней.

О первом случае заражения коронавирусом стало известно 18 марта. Иностранный гражданин по прилету был сначала направлен на карантин, а после проявления симптомов - госпитализирован в больницу. Более чем через месяц, когда в Татарстане уже было зарегистрировано 632 случая заражения, произошел первый летальный случай. 27 апреля в Набережночелнинской больнице скончался мужчина 1950 года рождения. С 13 апреля он находился в больнице, с 23 апреля - подключён к аппарату ИВЛ. Мужчина имел сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы. В статистику официальных смертей был внесен на следующий день.

Вторая смерть случилась 30 апреля в Елабужском районе РТ. Мужчина 67-ми лет, также имевший хронические заболевания, был госпитализирован в Набережночелнинскую инфекционную больницу. С 21 апреля он находился на лечении в стационаре, а с 25 апреля его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, однако спасти его не удалось.

Следующий случай зарегистрирован 3 мая. В РКБ скончался мужчина 1944 года рождения. Это был первый летальный случай на территории Казани. Мужчина поступил в стационар 26 апреля. Имел хроническую обструктивную болезнь легких тяжелой степени, заболевания сердечно-сосудистой, страдал бронхиальный астмой. Третий случай смерти внесли в статистику в тот же день.

Инфекционная больница Казани

Четвертый случай смерти - Смородинов Дмитрий Васильевич 52-х лет, работал врачом в Набережных Челнах. Был госпитализирован 21 апреля. С 25 апреля подключен к ИВЛ. Смерть произошла 5 мая, в статистику попала 6 мая.

В этот же день от коронавируса умер житель Нижнекамского района. Он имел хронические заболевания: ХОБЛ и сахарный диабет. 1 мая он был госпитализирован с жалобами на кашель, слабость и повышенную температуру. С 4 мая был подключен к аппарату ИВЛ. Однако сам случай, уже пятый по счету, был внесен в статистику чуть позже - 8 мая.

Шестым погибшим стал мужчина 70-ти лет из Елабужского района. Он имел тяжелые формы хронических заболеваний и полиорганную недостаточность.13 апреля был госпитализирован, с 30 апреля подключен к аппарату ИВЛ. Смерть случилась в День Победы 9 мая. В статистику случай внесен 11 мая.

Седьмой погибшей стала единственная за всю статистику женщина. Это случилось 11 мая. Женщине был 51 год, она работала врачом-статиком в поликлинике. Имела хронические заболевания. 29 апреля была госпитализирована. К аппарату ИВЛ подключена с 6 мая. Выяснилось, что коронавирусом она заразилась она после отдыха за границей вместе с мужем и сыном. Данные о ее смерти внесли в статистику на следующий день.

Восьмая смерть зафиксирована 16 мая. Мужчина 1941 года рождения из Нижнекамского района, как и многие, имел сопутствующие заболевания: сердечно-сосудистые осложениея и бронхиальной астму. С 1 мая находился на стационарном лечении. С 6 мая был переведен на аппарат ИВЛ. В статистику смертей от COVID-19 внесен 18 мая.

Всего в Татарстане на 11 июня - 11 смертей от коронавируса

Девятый больной скончался за несколько дней до предыдущего случая, однако он попал в статистику только спустя 8 дней. 11 мая мужчина 70-ти лет был доставлен бригадой скорой помощи в зеленодольскую больницу в крайне тяжелом состоянии и сразу подключен к аппарату ИВЛ. 13 мая в больницу была вызвана бригада реаниматологов РКБ с целью эвакуации больного в госпиталь. Но, к сожалению, по тяжести состояния вывезти пациента не представилось возможным. Он скончался в этот же день.

20 мая был зафиксирован десятый случай смерти в республике. Мужчина 57-ми лет из Казани был госпитализирован с жалобами на подъем температуры и утомляемость. С 13 мая находился на лечении в отделении реанимации и интенсивной терапии. Он имел множество сопутствующих заболеваний, в том числе: острый миелобластный лейкоз, тромбоцитопению тяжелой степени, сердечно-сосудистую и дыхательную недостаточность. В статистику смертей от коронавирусной инфекции внесен 22 мая.

Таким образом, между фактом смерти и обнародованием информации о ней проходит от одного до восьми дней. Это время требуется для проведения патолого-анатомической экспертизы и установлении точной причины смерти.

На данный момент в Республике Татарстан выявлено 3774 случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего на территории РФ по оперативным данным 302 436 человека стали жертвами вируса, из которых 6532 человека уже скончались.