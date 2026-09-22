Заявки в новый состав Молодежного правительства РТ принимают до 15 октября

Подать заявку на участие в республиканском проекте «Кадровый резерв» молодые люди в возрасте от 18 до 33 лет могут до 15 октября. Победители отбора войдут в новый состав Молодежного правительства Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе Минмолодежи республики.

Проект ведут с 2009 года при поддержке Правительства региона. За 16 лет его участниками стали более 17 тысяч человек, около 2,4 тысячи прошли обучение, а свыше 210 выпускников получили приглашения на работу в органы государственной и муниципальной власти.

Нынешний сезон целиком посвящен государственной службе. После рассмотрения заявок участников позовут на очный отборочный этап — он намечен на 23–27 октября и включит развивающую программу, тестирование и групповое собеседование с экспертной комиссией.

Дальше претендентов ждут четыре конкурсные процедуры: решение отраслевых кейсов, деловая переписка, анализ данных и индивидуальное собеседование в формате экспресс-презентации. Завершит все стажировка в республиканском ведомстве, где участники познакомятся с его работой, займутся подготовкой документов и организацией мероприятий.

Министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров отметил, что за 16 лет «Кадровый резерв» вырос из проекта для активной молодежи в работающий инструмент подготовки тех, кто приходит в государственное и муниципальное управление. Организуют конкурс Минмолодежи РТ вместе с «Академией творческой молодежи Республики Татарстан», а заявки принимают на сайте rezervrt.ru.