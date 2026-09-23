"Эксперт РА": наличные в обращении выросли на 20% за год

Объем наличных денег в обращении в России за период с 1 августа 2025 года по 1 августа 2026 года увеличился на 20%, тогда как денежная масса за то же время прибавила 13%. Такие данные в интервью ТАСС привела генеральный директор — председатель правления рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. Разговор состоялся в преддверии XXIII Международного банковского форума.

По словам Чекуровой, более быстрый рост наличных не создает рисков для экономики и финансового сектора. Она подчеркнула, что переводом средств из депозитов в наличную форму ситуация не является: речь идет о снятии процентов по вкладам вместо их прежней капитализации. Дополнительный вклад в динамику внес сезонный фактор.

Фундаментальной причиной эксперт назвала "низкую" базу 2025 года, когда население активно несло наличные сбережения в банки ради дохода по вкладам в 18 и более процентов. Теперь, после окончания сроков действия таких вкладов, банки могут предложить максимум 13-14%, зачастую со сложными условиями, а по массовой депозитной линейке — не более 12-13%. Из-за этого снятые проценты снова пополняют наличные сбережения, пояснила она.

Чекурова напомнила, что в 2020 году темп прироста наличных был выше текущего на фоне исторического минимума ключевой ставки в 4,25%. Однако в 2021 году значение "ключа" двукратно возросло, и прирост наличной денежной массы с мая полностью развернулся. Полный текст интервью будет опубликован 24 сентября в 09:00 мск.