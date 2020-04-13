«Тринадцатый день работаю без выходных»: почему казанские учителя не в восторге от дистанционки

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции с 6 апреля татарстанские школьники начали обучаться дистанционно. В четвертую четверть в этом году они перешли, не выходя из дома.

Согласно опросу ОНФ, около 80% жителей России столкнулись с проблемами при переходе на систему дистанционного обучения, сообщают РИА Новости.

Ранее ProKazan.ru писал о том, как с "дистанционкой" справились в вузах.

Сегодня расскажем, как устроено дистанционное обучение в школах Казани, с какими проблемами столкнулись учителя и родители.

Большинство учителей, с которыми поговорил корреспондент ProKazan.ru, признались, что испытывают трудности с дистанционным обучением.

Учительница одной из школ Ново-Савиновского района заявила, что с переходом на дистанционное обучение лишилась сна:

"Кажется, что "дистанционка" - это легко и просто. Все думают, что учителя сидят просто в Интернете, пока другие ходят на работу, платят налоги. Но это всё очень тяжело! Система постоянно дает сбои. Приходится работать с несколькими ресурсами. При этом кто-то выступает против Zoom. За каждый урок надо отчитываться. Нужно каждый день звонить каждому ребенку, каждого контролировать. У меня 10 бесед в WhatsApp. Там постоянно все бурлит, куча сообщений от родителей. Родители ругаются, что даем большие домашние работы. Но мы все делаем, как и раньше. Мне приходится помогать пожилым учителям, которые сами не могут разобраться в программах. Я тринадцатый день работаю без выходных. У меня нет сил. Я не высыпаюсь. На работу, вроде бы, не к 8.30, но всё это ужасно выматывает".

Педагог одной из школ Вахитовского района города тоже не вполне довольна сложившимися обстоятельствами. Она считает, что работать в стенах школы гораздо проще, чем дистанционно:

"На подготовку к уроку теперь у меня уходит огромное количество времени. Я готовлю для детей таблицы, схемы, рисунки. Если раньше я работала с 8.00 до 15.00, а готовилась к следующему рабочему дню до 18.00, то сейчас уроки начинаются в 11.00, но работаю я круглосуточно. Могу лечь спать теперь и в 4 утра".

Учительница призналась, что родители и дети теперь в любое время суток пишут ей в WhatsApp, не понимая, что у учителей есть личная жизнь и право на отдых.

Сайт Российской электронной школы

Педагог рассказала, какими ресурсами для дистанционного обучения пользуется:

"Мои уроки проходят на платформе Zoom, потому что остальные платформы практически не работают. На этой платформе мы можем демонстрировать презентации, объяснять материал, показывать видео. Плохо, что некоторые дети, заходя в Zoom, не прописывают свои имена или логины, поэтому сложно проследить, кто присутствовал на уроке. Нравится, что в Zoom есть функция "Поднятие руки". Ребенок показывает, что хочет ответить, это высвечивается у учителя.

Кроме Zoom мы используем сайт Российской электронной школы. К сожалению, он не был готов к такому наплыву людей. В начале прошлой недели он зависал, но к ее концу ситуация нормализовалась.

Еще одним удобным инструментом для дистанционного обучения я считаю сервис "Google Документы". Благодаря ему дети выполняют закрепляющие задания".

Педагог объяснила, почему родители учеников недовольны дистанционным обучением. Она надеется, что теперь они поймут, что быть учителем - не так уж просто.

"Мне кажется, дистанционное обучение вызвало шквал негативных эмоций у родителей только потому, что они получили не то, что ожидали. Когда родители отправляют ребенка со сделанными уроками в школу, они считают, что ребенок хорошо учится, а учитель просто как-то не так его оценивает. Сейчас же родители видят, что дети не могут просто сесть и выполнить то, что им сказали. Во время урока важно держать дисциплину и уметь вовлечь детей в образовательный процесс игровыми средствами. У родителей это пока не получается. Они не знают, как заинтересовать учебой своих детей", - сказала учительница.

Корреспондент ProKazan.ru побеседовал и с учителем одной из казанских музыкальных школ.

Она рассказала, что занятия музыкой стали формальными, и пользы от них очень мало.

"Динамик сильно искажает настоящий звук скрипки. К тому же я теперь не имею возможности подойти к ребёнку и правильно поставить ему пальцы. Особенно это необходимо первоклашкам. Приходится все объяснять на словах, а это порой занимает много времени", - поделилась своим опытом преподавательница.

ProKazan.ru провел опрос в своем сообществе Вконтакте, который показал, что казанцы при переходе на "дистанционку" столкнулись с целым спектром проблем. Так, часть из них жалуется на сбои образовательных платформ, часть считает, что домашних заданий теперь стали задавать больше, а части респондентов не хватает компьютеров для обучения. Последнюю проблему власти Татарстана обещали решить в скором времени. Малоимущим учащимся выпускных классов правительство собирается подарить планшеты.

Одна из участниц опроса анонимно высказалась по поводу дистанционного обучения. У нее есть сын-третьеклассник, и он не может самостоятельно пользоваться образовательными платформами. Теперь после работы женщина вынуждена помогать сыну делать сначала классную работу, а потом домашнюю. Времени на отдых у нее не остается.

"В советское время тоже бывали периоды, когда школьники не учились, бывали карантины, бывали холода. Детей тогда не заставляли ничего делать, кроме как повторять по учебнику пройденный материал. При этом образование было на высшем уровне. Никто дураком не вышел из школы. Сейчас необходимо делать и классную, и домашнюю работу. Дети делают уроки весь день и весь вечер. Сайты для дистанционного обучения не работают. Родители, которые работают, а не находятся на карантине, загнанные, просто не видят белого света", - пожаловалась молодая мать.

Если на обучение одного третьеклассника родителю необходимо потратить весь вечер, то как же обстоят дела в семьях с тремя детьми и более?

Если учителя и родители, в основном, тяжело и негативно восприняли переход на дистанционное обучение, то многие ученики рады не посещать школу. Уроки по Интернету стали короче, да и во время образовательного процесса теперь можно незаметно заниматься своими делами, нужно лишь сделать так, чтобы мобильный с играми или "ТикТоком" не попадал в поле зрения веб-камеры. В Сети уже появилось огромное количество лайфхаков о том, как "откосить" от дистанционного обучения. Например, если не знаешь ответ, то на онлайн-уроке школьники рекомендуют замереть, имитируя "зависание", проблемы с Интернетом.

Как сообщают казанские эпидемиологи и инфекционисты, сейчас Татарстан находится на этапе подъема коронавирусной инфекции, поэтому родителям, учителям и школьникам нужно набраться терпения и подождать, пока система дистанционного обучения усовершенствуется.