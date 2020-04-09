Минниханов поручил обеспечить планшетами нуждающихся выпускников школ в Татарстане

Президент Татарстана Рустам Минниханов дал поручение Минцифры РТ и Минобрнауки республики обеспечить школьников из многодетных нуждающихся семей планшетными компьютерами. Речь идет об учениках 9-х и 11-х классов, которым сейчас необходимо вести интенсивную подготовку к ОГЭ и ЕГЭ.

Всего будет закуплено 2 тысячи устройств, как сообщают в пресс-службе президента РТ, это должны быть "планшеты последней модели со встроенной камерой и большой оперативной памятью".

"Особенно важно сейчас помочь детям, которые готовятся к ответственному периоду — сдаче выпускных экзаменов. Дети не должны страдать от сложившейся ситуации, наша задача создать им условия, поддержать семьи, которые сейчас особо в этом нуждаются", — заявил Рустам Минниханов.

Устройства будут переданы в школы, откуда будут выдаваться в семьи. После завершения учебы планшеты будут возвращаться в школу.

Ранее стала известна позиция властей Татарстана по поводу досрочного окончания учебного года у школьников.