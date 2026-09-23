Технологии

Журналист перечислил встроенные приложения Windows, которые можно удалить

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Встроенные приложения Windows, среди которых OneDrive, Clipchamp, Xbox и новый Outlook, можно удалить, чтобы освободить место на диске. Перечень составил журналист Панкил Шах, материал опубликовало издание MakeUseOf.

По словам Шаха, эти программы не влияют на работу системы, поэтому от них можно избавиться, если они не нужны. Освободившееся пространство немного увеличит объём свободной памяти устройства.

Первым в списке идёт OneDrive: облачное хранилище стоит убрать, если им не пользуются или предпочитают альтернативные решения. Также автор советует удалить Clipchamp — встроенный видеоредактор Windows 11, Phone Link для звонков и СМС с подключённого смартфона, а также приложение Xbox вместе с его компонентами. Отдельный пункт — новое приложение Outlook для Windows: если почта открывается в браузере или на мобильном устройстве, отдельный клиент становится излишним.

Информацию приводит портал Togliatti24 со ссылкой на MakeUseOf. Издание How-To Geek ранее сообщало, что компьютеры на Windows могут работать медленнее из-за режима энергосбережения, и рекомендовало переключать устройство в режим «Лучшая производительность», когда оно подключено к сети.

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