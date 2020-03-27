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«Преподаватели буквально лезут на стенку»: как на самом деле работают вузы Казани на «дистанционке»

Cегодня, 13:27 198 2 Автор: prokazan.ru
Корреспондент поговорила со студентами и преподавателями

На прошлой неделе из-за вспышки короновируса в России по своему решению отправились на карантин сотни сотрудников разных предприятий. Вместе с этим на дистанционное обучение перешли все образовательные учреждения Казани. Но если школьники практически сразу отправились на внеплановые весенние каникулы, то студенты продолжали свое обучение в онлайн-режиме. Первыми, с 17 марта, на «дистанционку» перешел  Казанский национальный исследовательский технический университет. Следом за ними на карантин отправились практически все студенты колледжей и вузов. В таком режиме обучение продлится вплоть до начала апреля. Вместе с занятиями абсолютно все учебные заведения отменили массовые мероприятия. Практики студентов оказались перенесены на летний период. 

Корреспондент ProKazan.ru связался с учащимися и преподавателями образовательных учреждений и узнал, насколько хорошо дистанционное образование реализуется сейчас и сможет ли оно прижиться в Татарстане в дальнейшем.

Выяснилось, что у вузов нет единой платформы, на которой проходят занятия. Поэтому у каждого из образовательных учреждений процесс обучения проходит по-разному. Например, студенты КНИТУ-КАИ отправляют свои задания на образовательную платформу «BlackBord». После выполнения работы они фотографируют ее и отсылают на проверку преподавателю. При этом, у студентов нет прямого доступа к платформе – программа только отслеживает готовность задания:

«Объём заданий увеличился не сильно, но с ним стало тяжелее справляться из-за ряда причин. Однако материал теперь воспринимать гораздо сложнее, поскольку нет устных объяснений», - рассказала студентка КНИТУ-КАИ.

Образовательная платформа «BlackBord», которую используют студенты КНИТУ-КАИ

В Казанском государственном архитектурно-строительном университете процесс обучения обстоит немного по-иному. Студенты получают лекции и задания в виде тестов, опросов в электронном формате. Далее они могут обратиться за консультацией к любому из преподавателей с помощью электронной почты или простого звонка по телефону. В дополнение к этому на сайте вуза у каждого студента есть личный кабинет с форумом, через него также можно обратиться за помощью к любому преподавателю. Основное требование вуза к студентам – строгое соблюдение дедлайнов.

Казанский федеральный университет в качестве основной платформы выбрал программу Microsoft Teams. В сети у студентов созданы чаты-команды по каждому предмету, в которой могут попасть только преподаватель и конкретные студенты. Платформа позволяет участникам обмениваться фотографиями и демонстрировать презентации в режиме реального времени. При этом, одни преподаватели проводят занятия с помощью видеосвязи, другие ограничиваются голосовыми сообщениями.

«Все пары проходят по тому же расписанию что и в университете. Если раньше я ходила на занятия, например, к шести вечера, то дома я должна выйти на связь в это же время. Платформа фиксирует все твои «заходы», деятельность и активность», - рассказала студентка из КФУ.

Платформа Microsoft Teams, выбранная для занятий КФУ

По словам студентов Казанского медицинского колледжа, некоторые преподаватели не стали долго раздумывать над выбором платформы - пары проходят либо в скайпе, либо через приложение «Классрум». Проверка заданий осуществляется через мессенджеры и социальные сети – «ВКонтакте» и WhatsApp. Однако занятия будущих медиков не ограничиваются только лекциями, некоторые студенты продолжали проходить практику в больнице. Сейчас эти занятия временно отменили, но не сам колледж, а врачи из больницы.

Как ни странно, некоторым студентам онлайн-образование показалось более удобным чем походы в университет. Большинство опрошенных нами студенты высказались о нем положительно:

«У нас в вузе нужно сдавать проектные работы, поэтому процесс обучения не изменился, как пары проходили, так и проходят. Вообще такая форма обучения очень удобна, поскольку я уже в магистратуре, мне такой формат нравится», - поделилась с редакцией ProKazan.ru студентка КГАСУ.

Студенты КФУ также остались довольны дистанционным образованием, поскольку для них оно мало чем отличается от реальных занятий. Преподаватели все также читают лекции или проводят вопросно-ответный разговор со студентами.

Если у студентов КФУ и будущих архитекторов «дистанционка» не затрудняет процесс обучения, то для учащихся технического вуза такой формат оказался не совсем удобен. По словам студентов КНИТУ, много времени уходит на то, чтобы разобраться с программой и загрузить в нее задания:

«У нас не у всех правильно отображаются формулы в лекциях. Также проблемно с лабораторными - по химии нам их снимают на видео, все остальное выполняем самостоятельно. А вот как быть с физикой - мы до сих пор не знаем, как их выполнять и защищать. Вообще весь материал теперь воспринимать гораздо сложнее, поскольку нет устных объяснений».

При этом, в некоторых вузах заметно увеличился объем заданий для студентов. В КНИТУ-КАИ это связано с тем, что преподавателям требуется больше бумаг для отчетности. В КФУ учащимся выдали задания сразу на полгода, их нужно высылать в определенном порядке на протяжение всего дистанционного обучения, соблюдая все дедлайны.

Корреспондент ProKazan.ru также связался с преподавателями вузов и узнал, насколько сильно изменился их рабочий процесс во время карантина

Преподаватель Казанского инновационного университета им. В.Г. Тимирясова

У нас в вузе уже была информационно-образовательная среда, в которую преподаватели в обязательном порядке загружали лекции и задания, поэтому на первых порах студентов отправляли туда. Такой процесс обучения всех устраивал. Затем встала необходимость использования иных ресурсов. Буквально каждый день нам предлагали новые платформы. Но осваивать их не было времени, потому что сам образовательный процесс не останавливался.

Для меня техническая сторона вопроса не была проблемой, но для многих преподавателей, особенно старше 50 лет – это сложно. Работа перед камерой доставляет психологический дискомфорт, требует огромной дополнительной подготовки, на которую нет времени. Кроме того, техника постоянно дает сбои, что тоже мешает обучению. Процесс перехода у нас не завершен, начальство без конца «фонтанирует» идеями, предлагая новые варианты работы. Сейчас преподаватели буквально лезут на стенку.

Процесс перехода у нас не завершен, начальство без конца «фонтанирует» идеями, предлагая новые варианты работы. Сейчас преподаватели буквально лезут на стенку.

Сейчас занятия можно вести из дома. Но раньше у лекторов были обязательные занятия, которые они проводят из определенного оборудованного кабинета в университете. Сами студенты проявляют себя так же, как на занятиях. Если группа не отличалась посещаемостью и прилежанием в «докоронавирусный» период, то и сейчас она неактивна.

Сейчас я проверяю абсолютно все, что делают студенты. На это уходит практически все время, невозможно нормально жить и готовиться к парам. Несмотря на это, я думаю, что в будущем вузы смогут полностью перейти на дистанционное образование. Главное разработать план перехода к новой форме обучения - со временем можно научиться всему.

Преподаватель Казанского медицинского колледжа

На прошлой неделе нас всех собрали на педсовет и сказали, что мы переходим на электронное образование. Все начали думать, каким образом проводить занятия, поскольку у всех разные методики проведения. Начали с того, что кто-то отправлял все через электронную почту, кто-то – через WhatsApp. Я сама работаю на платформе от Google. На ее освоение я потратила около часа, но потом в колледже мне пришлось практически каждому преподавателю объяснять, как работает эта программа.

Сейчас посещаемость студентов стопроцентная, вот серьезно. Мы можем контролировать активность учащихся через платформу. Также мы задействовали родителей – они каждый день отчитываются о том, что дети дома и они занимаются. Если студент не объявляется на занятии или не отправил свое задание, то сразу же информация доносится до завотделением. Из-за этого они практически не могут «прогуливать» пары, поэтому заметно, как студенты уже очень устали.  Но они понимают, что все происходящее очень серьезное мероприятие: мы должны отчитываться перед руководством, а они – перед нами.

Если студент не объявляется на занятии или не отправил свое задание, то сразу же информация доносится до завотделением. Из-за этого они практически не могут «прогуливать» пары.

Первые два дня после введения карантина мы ходили в колледж и у нас не было никакой отчётности. Затем последующие два дня мы работали из дома, но должны были предоставить доказательную базу – работы студентов и нашего наработанного материала. Но после этого нас снова вызвали в колледж и сказали, что мы будем вести занятия оттуда. Сейчас этот вопрос до сих пор рассматривается.

Что касается полного перевода образовательной системы на «дистанционку», то мы пока что точно к этому не готовы. У нас даже нет единой образовательной площадки. С позиции студентов это можно рассмотреть двояко: с одной стороны, сейчас у них уходит гораздо больше времени на учебу, но с другой – они не тратят его на разъезды, им не приходится вставать очень рано, чтобы успеть на пары.

Преподаватель КФУ

Освоить новую платформу мне было легко, все интуитивно понятно. Сейчас я веду занятия из дома, со своего ноутбука. Разрешили работать из дома, если позволяет техника. Если нет – в аудиториях университета предоставляется то, на чем можно работать.

Студенты посещают занятия хорошо, многие даже лучше, чем на очных занятиях. Активность в целом хорошая. Мы отмечаем их как и обычно, кто присутствует, кто отсутствует. Сдаём отчёты о посещаемости в электронном виде каждый день. Со всем этим, конечно, их стало немного больше.

Несмотря на плюсы дистанционного образования, мне кажется онлайн-обучение не может заменить очных занятий. Во-первых, теряется контакт студента с преподавателем. Во-вторых, не все виды заданий можно проводить онлайн – работа в парах и группах сводится к минимуму. Возможно, лекции вести в онлайн формате еще удобно, но практические занятия – намного сложнее.

Разрешили работать из дома, если позволяет техника. Если нет – в аудиториях университета предоставляется то, на чем можно работать.

Накануне стало известно, что из-за продолжающегося распространения инфекции каникулы для школьников РТ продлили до 12 апреля. Такое решение было принято Президентом РТ Рустамом Миннихановым. В этот раз позаботились не только о школьниках, но и о студентах. Из-за нерабочей недели, объявленной ранее президентом РФ Владимиром Путиным, они также отправятся на внеплановые выходные. «Каникулы» студентов пройдут 30 марта по 5 апреля. Затем занятия продолжатся в уже привычном для них дистанционном режиме.
 

комментарии

Горожанин
0
27 марта 2020
13:58
"BlackBord" это на самом деле BLACK BOARD ... перевести, или Гуглом умеете пользоваться? :-D
Горожанин
0
27 марта 2020
13:59
Кому-то пора НА КАНИКУЛЫ :-D

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Мать ничего не знала: отец бросил детей в Шереметьево
13:53, 27.01.2020
СМИ: названы первые симптомы коронавируса
13:17, 27.01.2020
«Сплетни и ложь»: глава Чувашии прокомментировал ролик с сотрудником МЧС
10:37, 27.01.2020
Самолет из Хабаровска решили посадить из-за возможной бомбы на борту
09:33, 27.01.2020
На Урале женщина постирала младенца в стиральной машине