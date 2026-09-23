Днем в Татарстане потеплеет до +27 градусов

Погоду в Татарстане 23 сентября определяет антициклон: он принес в республику тепло и сухость. Днем воздух прогреется до +22, +27 градусов, а в Казани столбики термометров поднимутся до +23, +25. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

Ночь выдалась умеренно прохладной — от +7 до +12 градусов, но уже к полудню температура пойдет вверх. Существенных осадков синоптики не прогнозируют.

Небо над республикой останется переменчивым: облака будут чередоваться с прояснениями. Местами утром сохранится туман, опустившийся на землю ночью. Ветер восточный и северо-восточный, его скорость составит от 4 до 9 метров в секунду.

Теплее обычного окажется и финал сентября: последние дни месяца будут примерно на 5 градусов выше климатической нормы.