Новости Татарстана

Днем в Татарстане потеплеет до +27 градусов

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Татарстане 23 сентября антициклон принесет до...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Погоду в Татарстане 23 сентября определяет антициклон: он принес в республику тепло и сухость. Днем воздух прогреется до +22, +27 градусов, а в Казани столбики термометров поднимутся до +23, +25. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

Ночь выдалась умеренно прохладной — от +7 до +12 градусов, но уже к полудню температура пойдет вверх. Существенных осадков синоптики не прогнозируют.

Небо над республикой останется переменчивым: облака будут чередоваться с прояснениями. Местами утром сохранится туман, опустившийся на землю ночью. Ветер восточный и северо-восточный, его скорость составит от 4 до 9 метров в секунду.

Теплее обычного окажется и финал сентября: последние дни месяца будут примерно на 5 градусов выше климатической нормы.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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