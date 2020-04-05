Школьники Казани переходят на дистанционный режим обучения

С завтрашнего дня, 6 апреля, школьники Казани будут учиться дистанционно. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, все школы города подготовились к переходу на новый формат работы.

Общеобразовательные учреждения самостоятельно определяют набор электронных ресурсов и приложений, которые допускаются к использованию в учебном процессе. Наиболее популярными онлайн-платформами являются «Открытая школа», «Учи.ру». Кроме этого, школы используют сервисы «ЯКласс», «Московская электронная школа», «Российская электронная школа», «Решу ОГЭ», «Решу ЕГЭ». Дополнительно отрабатывается пакет программы «Офис 365» и платформа «EF School», предназначенная для изучения английского языка.

Все педагоги обучились работе на выбранных образовательных платформах. Проводились мастер-классы с приглашением IT-специалистов, которые на практике учат вести урок через ZOOM-платформу. Учителя проходят ежедневные индивидуальные консультации, в том числе в онлайн-режиме. Инструктаж проводят разработчики образовательных платформ, издательства, Институт развития образования РТ.

Для обратной связи со школьниками педагоги могут использовать не только образовательные платформы, но и мессенджеры, социальные сети. Уроки будут проводиться по расписанию, но не дольше 30 минут на урок.

Все дети, независимо от имеющихся технических возможностей, будут вовлечены в процесс обучения. В случаях, когда у ребенка есть или возникнут технические проблемы для обучения наравне с одноклассниками, будут отрабатываться другие варианты. Учитель может использовать, например, мессенджеры и электронную почту, если у ученика нет возможности присоединиться к образовательной платформе. Если проблемы возникнут с интернетом, обычная телефонная связь может быть использована для индивидуальных консультаций, отметили в Управлении образования.

Ранее корреспондент ProKazan.ru разбирался, как устроено дистанционное обучение у казанских студентов и почему от него преподаватели "на стенку лезут".