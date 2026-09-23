Эксплойт BigDiskBuster отключает обновления Microsoft Defender в Windows

Исследователь безопасности Абдельхамид Насери обнаружил в Windows уязвимость, которая позволяет полностью отключить обновления встроенного антивируса. О находке, связанной с эксплойтом BigDiskBuster, пишет издание BleepingComputer.

С помощью этого инструмента злоумышленники научились обманывать «Защитник Windows» (Microsoft Defender): при активации BigDiskBuster программа фактически «забывает», что ей нужно обновлять базы с вирусами. Из-за этого компьютеры становятся уязвимыми перед атаками новых версий вирусов, отметил Насери. Он подчеркнул, что брешь затрагивает все актуальные версии операционной системы Microsoft.

По словам специалиста, эксплойт пока работает неидеально и требует доработки, однако основной механизм блокировки обновлений уже функционирует. BigDiskBuster исследователь сравнил с более старой уязвимостью UnDefend, о которой рассказывал в апреле 2026 года: та тоже позволяла заблокировать обновления антивирусных баз.

Отдельно специалисты портала How-To Geek заявили, что компьютер на Windows может работать медленнее из-за режима энергосбережения, и рекомендовали проверить, какой профиль или режим установлен в настройках устройства.