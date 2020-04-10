Вакцина от коронавируса и переливание крови заболевших: 14 фактов от казанского эпидемиолога

10 апреля главный эпидемиолог Минздрава республики Дмитрий Лопушов и главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения РТ Халит Хаертынов рассказали о борьбе с коронавирусом в Татарстане и объяснили, как защититься от новой инфекции.

ProKazan.ru публикует топ фактов о коронавирусе в Татарстане и реальные способы защиты от вируса.

Штамм коронавируса Unsplash.com

14 фактов о коронавирусе в РТ

1. Сейчас Татарстан находится на этапе подъема коронавирусной инфекции.

2. На данный момент коронавирус подтвержден у 50 жителей республики.

3. Под медицинским наблюдением в РТ находятся более 2 тысяч человек.

4. Половина заболевших коронавирусом в Татарстане – в возрасте от 30 до 50 лет.

5. Повторно заболеть инфекцией могут только люди, имеющие проблемы с иммунной системой.

6. Коронавирусная инфекция может протекать бессимптомно.

7. Самым серьезным осложнением коронавируса является острый респираторный дистресс-синдром (разрушение легких). Он наблюдается не у всех заболевших.

8. Снижение заболеваемости COVID-19 ожидается ближе к июню.

9. Осенью может быть зафиксирован новый подъем, так как у населения к этому времени еще не выработается коллективный иммунитет.

10. Вакцина от COVID-2019 разработана, но нуждается в клинических испытаниях. Использовать ее можно будет поздней осенью.

11. Препаратов для лечения коронавируса со 100% эффективностью нет.

12. Имбирь, лимон, чеснок и другие средства народной медицины не обладают терапевтическим эффектом.

13. Продукты, содержащие витамины, помогут поднять иммунитет, выработать общую сопротивляемость организма к различным инфекциям.

14. Минздрав Татарстана собирается переливать плазму крови излечившихся от коронавируса гражданам, у которых заболевание протекает в тяжелой форме. У людей, переболевших коронавирусной инфекцией, в крови образуются защитные антитела, которые помогут излечиться тем, кто болеет.

Девушка обрабатывает руки антисептиком Unsplash.com

10 советов по борьбе с коронавирусной инфекцией

1. Маску нужно носить в местах массового скопления людей.

2. Менять маску нужно каждые два часа. Она должна закрывать и рот, и нос.

3. Специальные очки нужны только медицинским работникам, контактирующим с заболевшими.

4. Для профилактики по возвращении домой с улицы можно обильно промывать нос водой.

5. Кварцевание помещений – реальный метод профилактики коронавирусной инфекции.

6. Нужно часто и тщательно мыть руки. Можно также обрабатывать их кожным антисептиком.

7. Дверные ручки стоит регулярно обрабатывать антисептиком.

8. Продукты, купленные в магазинах, достаточно мыть проточной водой. Обрабатывать упаковку от продуктов из магазина не обязательно, но можно. На пластиковой магазинной упаковке вирус живет около 3 дней.

9. Верхняя одежда не нуждается в специальной обработке. Ее достаточно оставлять в прихожей.

10. Чтобы избежать заражения, гулять можно только на даче.