Вакцина от коронавируса и переливание крови заболевших: 14 фактов от казанского эпидемиолога

10 апреля главный эпидемиолог Минздрава республики Дмитрий Лопушов и главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения РТ Халит Хаертынов рассказали о борьбе с коронавирусом в Татарстане и объяснили, как защититься от новой инфекции.
ProKazan.ru публикует топ фактов о коронавирусе в Татарстане и реальные способы защиты от вируса.
14 фактов о коронавирусе в РТ
1. Сейчас Татарстан находится на этапе подъема коронавирусной инфекции.
2. На данный момент коронавирус подтвержден у 50 жителей республики.
3. Под медицинским наблюдением в РТ находятся более 2 тысяч человек.
4. Половина заболевших коронавирусом в Татарстане – в возрасте от 30 до 50 лет.
5. Повторно заболеть инфекцией могут только люди, имеющие проблемы с иммунной системой.
6. Коронавирусная инфекция может протекать бессимптомно.
7. Самым серьезным осложнением коронавируса является острый респираторный дистресс-синдром (разрушение легких). Он наблюдается не у всех заболевших.
8. Снижение заболеваемости COVID-19 ожидается ближе к июню.
9. Осенью может быть зафиксирован новый подъем, так как у населения к этому времени еще не выработается коллективный иммунитет.
10. Вакцина от COVID-2019 разработана, но нуждается в клинических испытаниях. Использовать ее можно будет поздней осенью.
11. Препаратов для лечения коронавируса со 100% эффективностью нет.
12. Имбирь, лимон, чеснок и другие средства народной медицины не обладают терапевтическим эффектом.
13. Продукты, содержащие витамины, помогут поднять иммунитет, выработать общую сопротивляемость организма к различным инфекциям.
14. Минздрав Татарстана собирается переливать плазму крови излечившихся от коронавируса гражданам, у которых заболевание протекает в тяжелой форме. У людей, переболевших коронавирусной инфекцией, в крови образуются защитные антитела, которые помогут излечиться тем, кто болеет.
10 советов по борьбе с коронавирусной инфекцией
1. Маску нужно носить в местах массового скопления людей.
2. Менять маску нужно каждые два часа. Она должна закрывать и рот, и нос.
3. Специальные очки нужны только медицинским работникам, контактирующим с заболевшими.
4. Для профилактики по возвращении домой с улицы можно обильно промывать нос водой.
5. Кварцевание помещений – реальный метод профилактики коронавирусной инфекции.
6. Нужно часто и тщательно мыть руки. Можно также обрабатывать их кожным антисептиком.
7. Дверные ручки стоит регулярно обрабатывать антисептиком.
8. Продукты, купленные в магазинах, достаточно мыть проточной водой. Обрабатывать упаковку от продуктов из магазина не обязательно, но можно. На пластиковой магазинной упаковке вирус живет около 3 дней.
9. Верхняя одежда не нуждается в специальной обработке. Ее достаточно оставлять в прихожей.
10. Чтобы избежать заражения, гулять можно только на даче.
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