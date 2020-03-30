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«Молодежь горланит пьяная под окнами»: как выглядят центр и окраины Казани во время самоизоляции

Cегодня, 19:10 460 7 Автор: prokazan.ru
Фотографии улиц города во время «путинских» выходных

С 28 марта в России официально начались так называемые «путинские» выходные. Большинство предприятий, включая крупные торговые центры и образовательные учреждения, закрыты вплоть до окончания недели. В этом материале мы подробно рассказали, как будет жить Казань до 5 апреля. Такие меры в первую очередь должны предотвратить распространения коронавируса через социальные контакты.

В связи с карантином «Яндекс» запустил сервис для измерения «индекса самоизоляции». Для его вычисления сравнивается уровень городской активности сейчас и в обычный день до пандемии. Если уровень самоизоляции будет низким, то городу присваивается 0 баллов, высоким — до 5 баллов. Согласно последним данным, сейчас у Казани 2,8 балла. 

Корреспондент ProKazan.ru прошелся по центру города и узнал, как выглядят некогда самые посещаемые улицы Казани.

Вечером воскресного дня главные улицы города обычно заполнены машинами и людьми. А учитывая весеннюю погоду, пришедшую в этом году значительно раньше, казанцев на улицах города должно было стать еще больше. Однако вчера дороги по ул. Татарстан и ул. Пушкина были практически пустыми – количество автомобилей и общественного транспорта заметно сократилось:

Движение по ул. Татарстан

Перекресток рядом со зданием КФУ

Площадь рядом с театром Галиаскара Камала, которая обычно заполонена туристами, желающими сфотографироваться с Шурале, и подростками на велосипедах, также опустела. На скамейке можно было увидеть человека, ожидающего свой автобус, и пару человек, направляющихся по своим делам:

Площадь рядом с театром им. Камала

При этом, на набережной Кабана люди все также продолжают собираться: кто-то кормит уток и голубей, другие делают селфи на фоне города. Некоторые казанцы гуляют вместе со своими детьми, которые спокойно катаются на самокатах и велосипедах:

Казанцы прогуливаются со своими детьми по набережной

Некоторые жители города до сих пор приходят кормить уток

Пешеходный переход около «Золотого яблока», на котором обычно ждут зеленого сигнала десятки казанцев, оказался практически безлюдным:

Пешеходный переход около

Если раньше главный вход «Кольца» был местом встречи многих горожан и обычно возле него собиралось множество человек, то теперь тут можно насчитать чуть больше десяти человек. Оно и не мудрено, торговый центр прекратил свою работу до конца недели:

Площадка около ТЦ Кольцо

В самом людном подземном переходе около станции «Площадь Тукая» закрыты почти все ларьки, людей все также практически нет:

Подземный переход около станции метро Площадь Тукая

Место встречи у главных часов города тоже оказалось пустым – людей можно заметить только на остановке:

Начало улицы Баумана

В это время улица Баумана буквально «кишит» горожанами и туристами. Как ни странно, сейчас люди все также продолжают прогуливаться по центральной улице города, музыканты не спешат отказываться от своих выступлений. Но то, что количество людей заметно сократилось, это факт:

Улица Баумана

Судя по фотографиям из центра города, может показаться, что все казанцы ответственно сидят дома и никуда не выходят. Но в других районах и на окраинах Казани дела обстоят немного иначе. Жители города воздержались от поездок в центр города, но полностью от уличных прогулок они отказаться не смогли.

Во дворах Вахитовского района людей оказалось не так много. Скамейки, на которых некогда собирались пенсионеры, оказались пустыми. Но на некоторых детских площадках все еще можно увидеть детей. Также облагораживанием территории возле дома решила заняться женщина:

Детская площадка в Вахитовском районе

Во дворах практически нет людей

«Еще несколько дней назад во дворе можно было увидеть бабушек, дедушек, детей. Казалось, что им ничего не страшно, и коронавирус они всерьез вообще не воспринимают. Но сейчас везде, кроме магазинов, пусто. Но даже там люди держат дистанцию между собой», - написала нам жительница Вахитовского района.

Судя по фотографиям пустых дворов, жители Ново-Савиновского района также подошли к самоизоляции вполне ответственно:

Ново-Савиновский район

Нередко в магазинах можно увидеть людей в масках

Не все жители кварталов постоянно находятся дома

«Я сама безвылазно сижу дома. Но людей во дворах и магазинах точно стало меньше - да и гуляющие либо ходят в маске, либо дистанцируются друг от друга. Но, несмотря на всеобщее впечатление о возросшей социальной ответственности людей, надо признать, что у нас всегда есть место человеческой глупости. Например, девочка-подросток в одних шортах и футболке пошла вытряхивать ковёр. Я считаю, что это абсолютное безумие - вокруг коронавирус убивает сотни людей, а девочка гуляет полураздетой. Не думаю, что это пошло на пользу ее иммунитету», - прокомментировала жительница Ново-Савиновского района.  

Совсем иначе новости о карантине восприняли жители Кировского района. Люди все также продолжают собираться на скамейках, чтобы поговорить, а дети выходят кататься на велосипедах и самокатах:

Пенсионеры Кировского района не спешат расходиться по домам

Дети всё также продолжают собираться на детских площадках


«В целом, как житель района, могу сказать, что всем ***** у нас тут на самоизоляцию. По ночам молодежь горланит пьяная под окнами, куча детей гуляет, в масках ходят единицы», - поделилась с редакцией ProKazan.ru жительница Кировского района.

Судя по всему, дербышкинцы тоже не спешат самоизолироваться. Несмотря на то, что дворы микрорайона заметно опустели, многих все еще можно увидеть лесу рядом с Большими Дербышками:

«В выходные люди гуляли в лесу семьями, с детьми. Еще группы молодых людей гуляли. Человек по 6-7 с сумками, возможно, в них были шашлыки. Несколько семей сразу гуляли. Ни на ком из них не было масок. Во дворах детей мало. В магазинах почему-то все тоже ходят без масок», - рассказала жительница Дербышек.

Двор в Дербышках

Прилавки магазинов в Дербышках

Кажется, чем дальше от центра города, тем ситуация с карантином обстоит все хуже. По словам жителей Куюков, мало кто из жителей воспринимает рекомендации о самоизоляции всерьез. Кажется, люди продолжают вести свой привычный образ жизни и на карантин уходить не собираются:

«У нас гуляют все от мала до велика, всем все равно. Без масок почти все. В магазинах очереди без дистанции с одной рабочей кассой. Люди вечерами выпивают и жарят мясо. Школьники счастливые тусуются», - обрисовал обстановку житель Куюков.

Двор в Куюках

С сегодняшнего дня, 30 марта, по всей территории Татарстана введен режим всеобщей изоляции. Это значит, что покидать место самоизоляции можно будет только в соответствии с порядком, который будет утвержден в течение одного-двух дней. Для того, чтобы покинуть место самоизоляции, жителям РТ придется предоставить специальную справку. Также данная мера не распространяется на работников предприятий непрерывного цикла, предприятий, работающих с продажей продовольствия, аптек и медучреждений.

Редакция ProKazan.ru призывает горожан быть ответственнее и не покидать свои дома. Любой из нас может оказаться переносчиком заболевания, сам того не подозревая. Самоизоляция и соблюдение иных профилактических мер позволят сдержать распространение коронавируса. Если вы заподозрили у себя симптомы COVID-19, срочно обращайтесь на горячую линию татарстанского штаба по борьбе с короновирусной инфекцией:

8-800-222-59-00
Звонки принимаются ежедневно с 7.30 до 20.00

комментарии

Горожанин
0
30 марта 2020
20:03
Потому что в заднице типа Кировского района, Пердышек или Куюков могут поселиться только не очень умные люди, цель жизни которых - нажраться в выходные под куриный шашлык и ничего не делать
Мусинг
1
30 марта 2020
20:16
Я пока уборкой занимаюсь, дома, у меня тут несколько сотен квадратных метров, уже 2 пылесоса угробил. Но потом я пойду жарить мясо и горлопанить пьяные песни. Про мороз мороз и черного ворона.
Горожанин
0
30 марта 2020
20:17
А ты на Касаткина живёшь? Дебил!!
В ответ на комментарий пользователя
Потому что в заднице типа Кировского района, Пердышек или Куюков могут поселиться только не очень умные люди, цель жизни которых - нажраться в выходные под куриный шашлык и ничего не делать
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Мусинг
1
30 марта 2020
20:20
Я хороший мальчик, ляля- ляляля. Послушный и честный.
Горожанин
0
30 марта 2020
20:22
В 56 квартале , днём полно народу во дворах : куча детей играет и катаются ; мамаши с калясками , старики и старушки ходят по своим делам , за хлебом и молоком ; родители с детьми ! Не скучают ,гуляют !
Мусинг
0
30 марта 2020
20:23
Мама с папаю врачи, не дремали стукачи
Горожанин
0
30 марта 2020
20:29
[***]！ сначала они как бараны бегают скупают гречку с бумагой, потом они шарятся по дворам и улицам из-за "скуки"... дай бог вирус проведёт естественный отбор и баранов станет меньше

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