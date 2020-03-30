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Фото скриншот трансляции

В Татарстане вводят режим всеобщей самоизоляции

Cегодня, 16:34 3181 4 Автор: prokazan.ru
Он действует с 30 марта

В Татарстане введен режим всеобщей самоизоляции. С таким заявлением сегодня, 30 марта, выступила Лейла Фазлеева.

"С 30 марта в Республике Татарстан для всех граждан старше 65 лет вводится режим самоизоляции. Покидать место самоизоляции не рекомендуется, только в случае прямой угрозы жизни и здоровью. Данный режим распространяется на всех жителей республики. Новая мера становится более жесткой, более сложной для нас с вами, я прошу ее принять, так как режим самоизоляции является лучшим способом остановить распространение инфекции" - заявила Фазлеева.

Право покидать места самоизоляции имеют работники предприятий непрерывного цикла, предприятий, работающих с продажей продовольствия, аптек и медучреждений. Всем остальным покидать место самоизоляции можно будет только в соответствии с порядком, который будет в течение одного-двух дней доведен до граждан.

С 30 марта также будут приостановлены межмуниципальные пассажирские перевозки. Грузоперевозки будут возможны при наличии специальной справки.

Напомним что накануне с инициативой ввести аналогичный режим выступил мэр Москвы Сергей Собянин, режим самоизоляции введен в Москве с 30 марта. Премьер-министр Михаил Мишустин одобрил эти меры и призвал глав всех регионов страны распространить режим во всех субъектах РФ.

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комментарии

Горожанин
0
30 марта 2020
16:43
Запоздал этот указ. Раньше надо было чесаться
Дмитрий
0
30 марта 2020
17:21
Когда уже этот режим для работников почты введут,моя жена на почте работает,начальство все на удаленке,а тут операторов могут заставить почту разносить, как так,молодые что не могут заразиться что ли?????
Горожанин
0
30 марта 2020
17:25
Только вчера казанские придурки массово болтались на шашлыки и т.п. Где были слуги народа???? Где маски????Опять блаблабла.
Горожанин
0
30 марта 2020
17:31
Самоизоляция очень полезна.

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