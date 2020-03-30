В Татарстане вводят режим всеобщей самоизоляции

В Татарстане введен режим всеобщей самоизоляции. С таким заявлением сегодня, 30 марта, выступила Лейла Фазлеева.

"С 30 марта в Республике Татарстан для всех граждан старше 65 лет вводится режим самоизоляции. Покидать место самоизоляции не рекомендуется, только в случае прямой угрозы жизни и здоровью. Данный режим распространяется на всех жителей республики. Новая мера становится более жесткой, более сложной для нас с вами, я прошу ее принять, так как режим самоизоляции является лучшим способом остановить распространение инфекции" - заявила Фазлеева.

Право покидать места самоизоляции имеют работники предприятий непрерывного цикла, предприятий, работающих с продажей продовольствия, аптек и медучреждений. Всем остальным покидать место самоизоляции можно будет только в соответствии с порядком, который будет в течение одного-двух дней доведен до граждан.

С 30 марта также будут приостановлены межмуниципальные пассажирские перевозки. Грузоперевозки будут возможны при наличии специальной справки.

Напомним что накануне с инициативой ввести аналогичный режим выступил мэр Москвы Сергей Собянин, режим самоизоляции введен в Москве с 30 марта. Премьер-министр Михаил Мишустин одобрил эти меры и призвал глав всех регионов страны распространить режим во всех субъектах РФ.