Яндекс оценил угрозу распространения коронавируса в Казани

Компания Яндекс опубликовала исследование, в котором вывела индекс самоизоляции в крупных городах России.

"Чтобы представлять, насколько хорошо россияне справляются с этой задачей [самоизоляцией], мы придумали считать балл, который показывает уровень самоизоляции в разных городах. Для этого мы сравниваем уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Если он такой же, как в час пик обычного будня, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться"- сообщается в материалах исследования.

Согласно полученным данным, наиболее высокий уровень сознательности в плане самоизоляции показали жители Южно-Сахалинска, город получил 4 балла из возможных 5. Казань, согласно индексу, примерно посередине: она набрала 2,8 балла. Также в Татарстане в индекс включили Набережные Челны и Нижнекамск, там людей на улице ощутимо меньше: оба города получили по 3,4 балла.

Наиболее "самоизолированным" в Приволжском федеральном округе оказался башкирский Стерлитамак - 3,5 балла.

В целом российские крупные города, судя по индексу, пытаются соблюдать режим. Помимо российских городов, в список вошла столица Республики Беларусь. Выяснилось, что в Минске уровень самоизоляции очень низкий - система оценила его всего на 2 балла. Свежие данные можно посмотреть на специальной странице сервиса Яндекс.Карты.