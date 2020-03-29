Казанцы не слушаются Путина: на Баумана выступают музыканты, у кремля замечены туристы

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, казанцы не спешат соблюдать домашний режим. В социальных сетях появляются видеозаписи с толпами гуляющих на улице Баумана. Здесь не только прохожие, но и извечные музыканты, а также аниматоры в костюмах животных, которые славятся своей назойливостью и желанием пообниматься с гуляющими за фотографию.

Кроме того, у кремля был замечен автобус с туристами, которые, несмотря на закрытие всех музеев и развлекательных центров, также едут посмотреть на столицу Татарстана.

Не спешат соблюдать карантин и представители самой уязвимой перед новым коронавирусом категории населения - пожилые люди. Несмотря на то, что для них в Казани запущен волонтерский проект по бесплатной доставке еды и лекарств, они продолжают ходить в магазины, собираться группами и гулять. Такая картина накануне была замечена в одном из дворов Кировского района Казани.

Напомним, что по данным на 28 марта в Татарстане зарегистрировано уже 14 заболевших коронавирусом. В России число заболевших выросло до 1264, есть четыре летальных исхода.