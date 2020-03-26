Россиянин с коронавирусом умер на Кубе

Гражданин России, госпитализированный с коронавирусом на Кубе, скончался. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минздрав республики.

"Сегодня рано утром, 26 марта, 45-летний пациент из РФ умер", - говорится в документе.

Отмечается, что он находился в нестабильном критическом состоянии, ранее у пациента также был диагностирован диабет.

О госпитализации россиянина Минздрав Кубы сообщил 23 марта. В настоящее время в больницах находятся еще две гражданки РФ с коронавирусом. По данным властей Кубы, на острове подтверждено 67 случаев заражения, около 1,6 тыс. человек находятся в изоляции.

В России по данным на 26 марта зафиксировано 840 случаев COVID-19, умерли два человека. В Татарстане заболели 10 и выздоровел один человек.