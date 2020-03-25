В Москве скончались двое граждан с коронавирусной инфекцией

В Москве скончались два пожилых пациента, у которых при жизни был выявлен коронавирус. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

"У пациентов 88 и 73 лет была подтверждена пневмония. Пациенты имели выраженные сопутствующие патологии", - пояснили в Департаменте здравоохранения Москвы.

Напомним, ранее в ведомстве опровергли смерть еще двух пациентов: одна из женщин, у которой выявили инфекцию, умерла из-за оторвавшегося тромба, у второй умершей в "коронавирусной" больнице пациентки была терминальная стадия онкологии и не был диагностирован коронавирус.

На сегодняшний день в России COVID-19 выявлен у 658 человек.