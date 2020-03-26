В России выявили 182 новых случая коронавируса, в Татарстане также есть заболевшие

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки в России зафиксировано 182 новых случая заражения COVID-19. Всего на 26 марта в России заболело 840 человек в 56 регионах, двое умерли, 38 человек выздоровело.

Наибольшее число зараженных - 546 человек - в Москве, за последние сутки прибавилось 136 зараженных. Трое зараженных коронавирусом было выявлено в Татарстане, семь - в Свердловской области, по пять - В Петербурге и Пермском крае, четыре случая - в Якутии, по три, помимо Татарстана, в Челябинской области, Ставрополье и Красноярском крае, по два зараженных выявили в ХМАО, Бурятии, Псковской и Самарской областях, по одному случаю - в Хакасии, Хабаровском крае, Кемеровской, Новосибирской, Томской областях.

Граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Определён круг лиц, с которыми заболевшие контактировали на территории РФ.

Напомним, что с 27 марта Россия полностью закроет авиасообщение с другими странами. Уже сегодня всех прибывающих проверяют на вирус прямо в аэропорту.