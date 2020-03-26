Волейболист казанского волейбольного клуба "Зенит" Эрвин Нгапет выписан из Республиканской клинической инфекционной больницы.

Как сообщили корреспонденту ProKazan.ru в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ, спортсмен полностью здоров.

Напомним, что Нгапета госпитализировали с симптомами коронавируса, об этом он сам рассказал в аккаунте "Инстаграм" 19 марта. На сегодняшний день в Татарстане зарегистрировано 10 случаев заболевания COVID-19, три из них - за минувшие сутки.

Всего в России по данным на утро 26 марта заболело 840 человек, двое умерли, 38 выздоровели.