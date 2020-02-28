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Фото: kzn.ru

В Казани приняли новый генплан. 13 важнейших перемен, которые ждут горожан уже в этом году

Cегодня, 21:37 194 7 Автор: prokazan.ru
В Ратуше состоялась 38 сессия Казанской городской думы

Сегодня в Казанской ратуше состоялась 38 сессия Казанской городской думы. В ней приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов и мэр города Исльсур Метшин

В своем докладе мэр города предоставил подробный отчет о проделанной работе за прошедший год и рассказал о планах на 2020-ый.

Какие изменения произойдут в городе - в материале ProKazan.ru.

Развитие транспорта и дорожной сети

В 2020 году планируется завершить строительство 1-й очереди Большого казанского кольца от ул.Мидхата Булатова до ул.Борисковская и приступить к реализации 2-го участка - от ул.Борисковская до ул.Техническая, в том числе построить трамвайные пути до ул. Авангардная с выходом на существующую трамвайную линию, сообщил мэр города. Дорога соединит промышленную и производственную зоны между рекой Волгой и озером Кабан с жилой частью города кратчайшим путем протяженностью около 2-х километров.

В 2020-ом капитально отремонтируют 46 дорог общей протяженностью 62,6 км. 

В настоящее время разрабатывается проект скоростного пассажирского транспорта — метробусов. Данный проект призван оздоровить экологию города. Метробусы будут двигаться по выделенной полосе. Преимущества данного вида транспорта заключаются в скорости, удобстве и безопасности.

"Сегодня мы рассматриваем 4 варианта движения метробусов", - заявил Ильсур Метшин.

Скоростной пассажирский транспорт скорее всего будет курсировать до отдаленного района города - ЖК "Салават Купере".

Мэр также отметил работу над развитием транспорта малой мобильности — велосипедами, самокатами. Если люди станут использовать транспорт малой мобильности, то разгрузятся дороги, снизится уровень загрязнения воздуха.

Возможно, именно такой метробус пустят до ЖК

Капитальный ремонт жилого фонда

В 2020 году продолжится реализация Программы капитального ремонта. В Казани отремонтируют 289 многоквартирных домов. 68 тысяч жителей Казани улучшат свои жилищные условия. Это сопоставимо с населением среднего российского города – таких, как Сарапул, Североморск или Ялта, отметил мэр Ильсур Метшин. Если раньше ремонт жилого фонда ограничивался покраской подъездных стен и заменой труб канализации, то сегодня это ремонт всех сетей и установка камер видеонаблюдения, "умного" отопления и антивандальных дверей.

"Мы научились делать эту работу быстро, качественно, а главное - включать в процесс самих жителей. Без подписи старшего по дому ни один акт приемки не доходит до финансирования. Подавляющее большинство замечаний конструктивно обоснованны и осуществимы. Благодаря активным горожанам нам удалось скорректировать многие параметры программы", - подметил мэр города.

Присвоение Казани звания "Город трудовой доблести"

В этом году город готовится праздновать 75-летие Великой Победы. Казань может получить почетное звание "Город трудовой доблести". Казанцы внесли огромный вклад в дело Великой Победы, обеспечивая фронт всем необходимым: от самолетов и снарядов до обмундирования, обуви и продуктов питания.

"На фоне антироссийских настроений в окружающем нас мире, на фоне попыток переписать историю, нам очень важно ежедневно прививать нашим детям чувство патриотизма, гордости за Великую Победу и подвиги прадедов. Мы чтим и помним тех, кто ковал Победу на фронтах войны, и никогда не забудем о мужестве и самоотверженности тружеников тыла. Мы имеем все основания для присвоения Казани звания "Город трудовой доблести", –  сказал Метшин.

Парк Победы в Казани

Президентская программа "Наш двор"

В 2020 году в Казани начнется реализация проекта "Наш двор". 695 казанских дворов, включенных в программу, будут благоустроены с учетом мнения жителей. Чтобы качественно претворить проекты в жизнь, изучаются маршруты жителей, учитываются их пожелания.

"Эта работа гораздо сложнее реновации, так как новые связи и функции необходимо внедрять в условиях застройки уже сформировавшейся в разные эпохи", - подметил мэр города.

Экологические проекты

В 2020 в Казани приступят к переработке вторсырья. Пластиковые бутылки после переработки смогут стать скамейками или урнами. Мэр города предложил установить фандоматы, контейнеры для раздельного сбора мусора во всех общественных местах. В 2020 году планируется завершить строительство завода по обработке осадка сточных вод и прекратить эксплуатацию иловых полей, провести анализ технологий для их рекультивации с созданием рекреационной зоны на берегу реки Волги, завершить строительство КНС "Заречная".

"Экология - один из самых главных вызовов современного мира для современного мегаполиса. Благодаря инициативам и поддержке нашего президента, Рустама Нургалиевича, в республике и ее столице делаются колоссальные вещи, реализуются масштабные экологические проекты. Несмотря на то, что мы начали одними из первых в стране работу с отходами, необходимо признать, что мы находимся только в начале этого большого пути", - констатировал мэр.

Парки и скверы

В 2020 году озеленят бывшую Самосыровскую свалку, высадив на ней деревья и кустарники. Благоустроят парк "Черное озеро", сквер по ул.Авангардная, Набережную озера Нижний Кабан, территорию около ДК железнодорожников в жилом массиве Юдино, территорию около ДК им.Саид-Галеева в Дербышках, Юнусовскую площадь.

Парк за ДК им. Саид-Галеева

Ремонт объектов здравоохранения

В 2020 году в Казани модернизируют клиническую больницу №2, центральную городскую клиническую больницу №18, городские больницы №16 и №11, госпиталь ветеранов войн, Межрегиональный клинико-диагностический центр, Республиканскую клиническую психиатрическую больницу имени академика В.М.Бехтерева.

Строительство детских садов и школ

На 2020 год запланировано строительство и ввод в эксплуатацию 10 детских садов на 2340 мест.

"Уже завтра эти малыши сядут за школьные парты. В этом учебном году мы ждем впервые рекордное количество детей - 20 тысяч шестьсот первоклашек. Несмотря на то, что за последние 15 лет введено 25 новых школ, их все-таки еще не хватает", - рассказал Метшин.

В этом году свои двери откроют две новые школы в новом микрорайоне по ул. Назиба Жиганова и на ул.Бондаренко в составе полилингвального комплекса "Адымнар".

Детский сад

Физкультура и массовый спорт

Для казанцев в 2020 году запланировано строительство: 2 новых футбольных манежей, 8 универсальных площадок, бассейна, физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа и ряда других объектов.

В этом году в Казани состоятся первые в истории Игры стран СНГ. В соревнованиях ожидается участие около 6 тысяч спортсменов, судей и официальных лиц из 11 стран СНГ. Готовая спортивная и городская инфраструктура позволит провести Игры без дополнительных расходов, сказал мэр.

"Мы подали заявку на право проведения Суперкубка УЕФА 2022-2023. На следующей неделе будет выбран город-победитель. Работаем. Молимся. Уверены, что и эту планку сможем взять", - отметил Ильсур Метшин.

В 2020 году будет продолжена реализация масштабной Республиканской программы капитального ремонта детских лагерей, планируется отремонтировать еще 4 лагеря ("Молодая гвардия", "Огонек", "Пионерия Татарстана", "Нармонка"). В каждом лагере появятся современные просторные жилые корпуса, помещения для творческих и интеллектуальных занятий и спортивные площадки.

Международный конкурс "Новая волна"

В 2020 году в Казани пройдет международный конкурс "Новая волна". Это культурное событие укрепит имидж республики, привлечет туристов, что благотворно скажется на экономике сферы туризма.

Международный конкурс "Новая волна"

Генеральный план города

В феврале завершилась работа над проектом Генерального плана города Казани.

Его опубликуют 5 марта. Новый генеральный план вступит в силу в следующий четверг.

"Если мы увидим какое-то решение более удобное для города, то изменения в генплан можно будет внести", - отметила заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства Казани Анастасия Латыпова.

Теперь на основании нового генплана должны быть разработаны новые Правила землепользования и застройки. Правила землепользования и застройки — документ, устанавливающий конкретные виды разрешенного использования и параметры строительства на территории конкретного земельного участка. По этому вопросу будут проведены общественные обсуждения.

"Генеральный план установил базовые ориентиры развития города, а решить оставшиеся спорные вопросы, например, такие как застройка по ул. Гривки, позволит документ с правилами землепользования и застройки", объяснила Латыпова.

Первая версия генерального плана, которая выносилась на публичные слушания, и те версии, которые обсуждались перед процедурой утверждения, - это серьезно переработанные документ.

"Говорить, что мы формально относились к мнениям жителей — это неправильно. Очень много было переделано, дополнено, переработано", - сказала заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства.

"Если говорить об изменениях, внесенных в генплан после обсуждений его с жителями, то можно отметить, что в часть транспортного каркаса было внесено очень много изменений. От каких-то связей вообще отказались. Пришлось переработать всю структуру транспортную, инженерную. По Дербышкам было смоделировано три варианта. Был оставлен тот вариант, который максимально учитывает все интересы, в первую очередь, местного населения", рассказал заместитель главного архитектора Тимур Кадыров.

Один из первых вариантов генплана

Развитие Казанской агломерации

Городская агломерация — это скопление населенных пунктов, срастающихся между собой, объединяющихся в сложную динамическую систему с интенсивными производственными, транспортными и культурными связями. 

Рано или поздно любой крупный город начинает выходить за рамки своих юридических границ. На сегодняшний день вокруг Казани идет активная застройка территорий. При этом возводятся не только коттеджные поселки, но и полноценные многоэтажные жилые комплексы. Жители этих домов будут ездить в Казань на работу и учебу, возить в детские сады и школы своих детей, что создаст нагрузку на дорожно-транспортную сеть и на социальную сферу. Поэтому появляется необходимость регулировать эти процессы.

По поручению Президента РТ, совместно с главами соседних районов, профильными министерствами и ведомствами начата работа по созданию планов развития Казанской агломерации

"В этом году наша задача - предоставить их (планы) на обсуждение общественности и утверждение руководством республики", - добавил мэр города. 

Поддержка малого и среднего бизнеса

В 2020-ом году будет разработана новая программа поддержки предпринимательства. При этом учтут пожелания предпринимателей. Будет продолжена работа по актуализации, переводу муниципальных услуг в электронный вид, развитию сервиса одного окна, сокращению сроков предоставления муниципальных услуг. Запланированы дальнейшая реализация программы льготного кредитования, проекта "Арендные каникулы" и поддержка инициатив самозанятого населения. Будет разработана Большая база данных, возможности которой можно использовать для планирования бизнеса.

"Предприниматель сможет получить готовые кейсы полного цикла. Зарегистрироваться и встать на учет можно будет без хождений по кабинетам, можно будет выбирать вид деятельности из готовых бизнес-планов", - отметил мэр.

На заседании выступил президент республики Рустам Минниханов. Он обозначил те моменты, на которые депутатам и мэру города необходимо обратить внимание.

Он подчеркнул, что самое главное – рост качества жизни граждан, на это самое серьезное влияние оказывают доходы населения, среда обитания, наличие рабочих мест. 

"Задача обозначена Президентом страны В. Путиным – снизить бедность в два раза, и это один из главных критериев и индикаторов работы чиновников на местах", - отметил Минниханов.

Он также сообщил, что в Казани проживает 7977 семей, в которых среднедушевой доход находится на уровне ниже прожиточного минимума.

Президент РТ констатировал, что по Казани средняя зарплата значительно выше, чем по республике, однако при этом 297 организаций города выплачивают зарплату сотрудникам ниже МРОТ, а это - нарушение закона.

Эти проблемы необходимо решать. Еще много предстоит сделать, вопросы экономики должны быть на первом плане, отметил Минниханов.

Президент РТ затронул тему содействия предпринимательству в республике. 

"60% предпринимателей сообщили об ухудшении условий ведения бизнеса, 30% пожаловались на сложность получения госуслуг. Предприниматели рискуют своими активами, своей репутацией. Мы должны максимально поддерживать их. Казань - крупнейший рынок сбыта. По качеству продукция, предоставляемая селянами, гораздо лучше. Мы должны для селян создавать площадки, чтобы люди могли покупать доступную и качественную продукцию", - предложил он.

Минниханов отметил проблему, появившуюся в следствие строительства новых жилых комплексов, упомянув "Салават Купере".

"Мы садики, школы там строим. А где люди будут работать? Утром все в город едут, потом возвращаются. Создается коллапс. Нужно решать вопросы создания рабочих мест", - подчеркнул президент. 

Минниханов добавил, что присвоение почетного звания "Города трудовой доблести" важно для всей республики.

"В победе в Великой Отечественной войне роль Казани, если кто-то хочет принизить, то провалится под землю. <...> В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли 700 тысяч жителей республики, 356 тысяч – не вернулись. Никаких сомнений нет, что Казань заслуживает его. И если столица Татарстана получит такое высокое звание, это будет признанием заслуг всей республики", – отметил президент.

В своем выступлении президент затронул тему демографии в стране. Этот вопрос должен также быть одним из приоритетных, сообщил Минниханов.

"Я смотрю, ребята все молодые. Депутаты и руководители. Не занимаетесь вы демографией. Плохо работаете. Плохо выполняете указания нашего лидера", - сказал президент.

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комментарии

Русский обыватель
62
28 февраля 2020
21:54
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Горожанин
0
28 февраля 2020
21:59
После самокатами читать расхотелось, мозги вспотели и подскользнулись.
Гражданин
0
28 февраля 2020
22:15
И лизнуть успел миник !! Эх вы пи@дабоды !! Прям всё сделаете !!
Горожанин
0
28 февраля 2020
22:16
Прочитайте кто нибудь вслух под приятную музыку и киньте аудиозапись сюда.
Горожанин
1
28 февраля 2020
22:46
в новом году много проектов ждет наш город
Горожанин
0
28 февраля 2020
22:48
это точно, но от Москвы никак не избавиться
В ответ на комментарий пользователя
А еще больше сделали бы если не были лакеями Москвы!!!
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горожанин
0
28 февраля 2020
22:58
рядом с салаватгм много заводов не надо искать работу никому, дорогу стройте лучше!

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