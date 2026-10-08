Новости Татарстана

Сквер имени Николая Зеленова начали обустраивать в Нижнекамске

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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На пересечении проспектов Вахитова и Шинников в Нижнекамске приступили к созданию сквера имени Николая Зеленова — первого директора Нижнекамского шинного завода. О начале работ сообщил мэр города Радмир Беляев в своем телеграм-канале.

Новое пространство станет продолжением сквера «75 лет Татнефти», который является четвертой очередью парка «Семья», и будет выполнено с ним в едином стиле. На площадке уже разобрали старое покрытие и готовят основания под дорожки. Уложить брусчатку и поставить бордюры подрядчики должны до прихода морозов, а весной здесь займутся озеленением, монтажом скамеек, освещения и камер видеонаблюдения.

Кроме того, в сквере появится бюст Зеленова и памятная композиция, где собраны его известные высказывания и сведения об истории шинного завода. Рядом оборудуют площадку для мероприятий, посвященных прошлому предприятия. Торжественное открытие планируют приурочить к 95-летию Зеленова, которое отмечается в следующем году.

О планах разбить сквер в честь первого руководителя шинного комплекса на проспекте Шинников говорили еще в 2019 году. Инициаторами тогда выступили общественный совет города и актив работников предприятия.

Николай Зеленов родился 28 мая 1932 года в городе Лысково Горьковской области. В 1956-м он окончил Московский институт тонкой химической технологии по специальности «технология резины», получив квалификацию инженера-химика-технолога. В 1971 году приказом миннефтехимпрома его назначили директором строящегося Нижнекамского шинного завода, позже он возглавил предприятие как генеральный директор. Зеленов не раз избирался депутатом Нижнекамского горсовета и Госсовета Татарстана, а умер 6 февраля 2019 года в возрасте 87 лет.

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