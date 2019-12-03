«А это точно 89-ый?»: Казанцы первыми в России протестировали новый автобус

В 2019 году на 1 тыс. населения приходится 340 машин, а к 2040 году их будет уже 413, как сообщает заместитель главного архитектора Казани Тимур Кадыров. Для предотвращения девятибалльных пробок исполком города предлагает казанцам пересесть на общественный транспорт.

2 декабря у кремля председатель комитета по транспорту Казани Айдар Абдулхаков презентовал два модернизированных автобуса: зеленый "МАЗ-303" и белый "МАЗ-215".

Белорусскийпредставляет собой комфортабельный городской автобус, вместимостью до 110 человек, мест для сидения предусмотрено 26. В салоне встроена светодиодная подсветка, меняющаяся в зависимости от времени суток, имеются USB-порты у каждой пары сидений. "МАЗ-303" также примечателен отсутствием опасных ступеней внутри салона. В автобусе имеется выдвигающаяся автоматически подножка, по которой удобно входить в автобус с коляской.

"МАЗ-215" тоже приехал из Беларуси. Этот автобус способен вместить 170 пассажиров. Низкопольный "автобус — гармошка" создавался специально для самых загруженных маршрутов. У сочлененной модели автобуса пять двухстворчатых дверей, два информационных табло. В автобус возможно встроить кондиционер.

Председатель комитета по транспорту Казани Айдар Абдулхаков рассказал о достоинствах представленных автобусов:

"Этот автобус ("МАЗ-303") еще не эксплуатировался в России, опытный образец приехал в Казань, получив сертификат одобрения транспортного средства. Хотим в условиях города испытать их показатели и характеристики и услышать мнение наших граждан. Автобус экологического класса «Евро-6» напичкан большим количеством новшеств и электроники, и двигатель достаточно серьезный. Качество комфорта совсем другое для пассажиров.

Сочлененный автобус уже эксплуатируется в Минске, в Белоруссии. Мы его попросили у наших коллег с завода МАЗ, чтобы проинспектировать те маршруты, которые будут эксплуатироваться в системе метробусов. Этот автобус будет 4 дня эксплуатироваться, чтобы понять узкие места в городе, где будет необходимо внести изменения в дорожную сеть, в организацию дорожного движения".

Корреспондент ProKazan.ru прокатился на автобусе "МАЗ-303" и узнал мнение казанцев, кондуктора и водителя-испытателя о новом общественном транспортном средстве.

3 декабря зеленый автобус "МАЗ-303" курсировал по маршруту № 89.

На конечной остановке в автобус зашло всего несколько человек.

В салоне автобуса действительно имеются USB-порты.

Обивка салона мягче, чем у автобусов прошлого поколения. В таком уютном уголке можно с комфортом передвигаться даже стоя.

Задняя площадка автобуса выглядит привычно.

Водителя от работы отвлекать нельзя. Но корреспонденту ProKazan.ru удалось поговорить с водителем-испытателем Сергеем. Он привез этот автобус из Белоруссии в Казань за три дня. На вопрос корреспондента об удобстве транспортного средства с точки зрения водителя Сергей ответил:

"Он очень комфортный. Это автобус третьего поколения. У вас по городу передвигаются автобусы прошлых поколений".

За пару остановок автобус набрал пассажиров. Молодая девушка - кондуктор, принимая плату за проезд, сказала, что этот автобус гораздо теплее прежних.

"Для водителя тоже все очень удобно, все управление рядышком сосредоточено", - добавила кондуктор.

Пожилой мужчина, стоявший в центре салона, поделился своими положительными впечатлениями о новом автобусе и расстроился, узнав, что белорусский красавец будет курсировать по городу лишь несколько дней:

"Все новенькое, мягкое, вот бы все автобусы такими были".

Другой мужчина громко выражал свои эмоции, сидя в передней части салона:

"Автобус этот комфортабельный, хороший. У нас на маршруте уже дохлые автобусы катаются. Нам нужны вот такие. Еще телевизора только не хватает на стене. А летом обязательно нужен кондиционер. А то набьются, надышат тут кто-чем. А еще проезд очень дорогой".

Молодые люди тоже заметили, что автобус на маршруте новый. Молодой человек в светлой куртке сказал:

"Сиденья стали мягче. Ну, зарядка в салоне - это здорово. Но обязательно нужен Wi-Fi. В других городах в автобусах он есть".

На одном из остановочных пунктов в салон заглянула женщина и спросила:

"А это точно 89-ый?"

Недовольства от пассажиров по поводу автобуса мы не услышали.