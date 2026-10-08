Технологии

В галерее появились одинаковые фотографии по несколько раз: откуда берутся дубликаты и сколько памяти они съедают

Дима Кошкин Автор статьи
Почему в галерее появляются одинаковые фотограф...

ПроКазань

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Открываете галерею и замечаете один и тот же снимок дважды, а иногда — три или четыре раза. Если таких фотографий накопились сотни, возникает логичный вопрос: действительно ли каждая копия занимает место в памяти.

Не всегда одинаковые картинки являются настоящими дубликатами. Галерея может показывать изображения из разных папок и источников, а иногда на телефоне действительно сохраняется несколько отдельных файлов.

Откуда появляются копии

Одна из распространенных причин — мессенджеры. Отправленная или полученная фотография может сохраняться в папке приложения, тогда как оригинал продолжает лежать в папке камеры. В итоге в общей ленте галереи появляются два визуально одинаковых снимка.

Копии также возникают после редактирования. Некоторые приложения не изменяют исходную фотографию, а создают новый файл с обработанной версией.

После переноса данных со старого смартфона или восстановления резервной копии тоже могут появиться повторные файлы, особенно если фотографии до этого копировали вручную.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Перед удалением дубликатов я бы открыл информацию о двух одинаковых снимках и сравнил имя файла, папку и размер. Так сразу станет понятно, перед вами действительно две копии или галерея просто показывает связанные изображения из разных источников».

Сколько памяти они занимают

Если на устройстве действительно находятся два отдельных файла по 5 МБ, вместе им потребуется около 10 МБ. Сто одинаковых дополнительных файлов такого размера займут примерно 500 МБ, а тысяча — уже около 5 ГБ.

Особенно много места могут отнимать дубликаты видео: даже несколько лишних роликов способны занять больше памяти, чем сотни фотографий.

Не удаляйте все одинаковое вслепую

Некоторые смартфоны и приложения для работы с фотографиями умеют находить дубликаты или похожие изображения. Но перед массовой очисткой стоит проверить предложенный список вручную.

Два почти одинаковых кадра могут отличаться качеством, разрешением или обработкой. Кроме того, одна версия может быть оригиналом, а другая — уменьшенной копией из мессенджера.

Если галерея внезапно заполнилась повторами, сначала сравните расположение файлов и проверьте настройки автоматического сохранения фотографий в мессенджерах. Это поможет убрать источник новых копий, а не только удалить уже накопившиеся дубликаты.

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