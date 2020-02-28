В Казани в 2020 году отремонтируют 289 многоквартирных домов, передает из Казанской ратуши корреспондент ProKazan.ru. Об этом на заседании Казгордумы заявил мэр города Ильсур Метшин.

Добавим, что в домах, вошедших в список капремонта на 2020 год появятся системы "умного" отопления, антивандальные двери и камеры видеонаблюдения. Также в зданиях проведут полную ревизию и ремонт всех сетей.

Таким образом, как сообщил Метшин, жилищные условия улучшат порядка 68 тысяч человек, что сравнимо с населением среднего города России. Мэр привел в пример Сарапул (98 тысяч), Ялту (100 тысяч) и Североморск (52,5 тысяч жителей).