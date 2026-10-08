Свыше 100 тысяч иностранцев поставили на миграционный учёт в Татарстане

Более 100 тысяч иностранных граждан находятся сейчас на миграционном учёте в Татарстане. Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета республики. Почти половина этого числа — трудовые мигранты, их около 53 тысяч. Ещё свыше 9 тысяч человек приехали в регион на обучение.

Такие цифры прозвучали на круглом столе в Доме дружбы народов Татарстана, где обсуждали, как в республике реализуется миграционная политика. В разговоре участвовали представители национально-культурных объединений.

Председатель Ассамблеи народов Татарстана Фарид Мухаметшин напомнил, что встречи с руководителями здесь проводят раз в квартал. По его словам, такая системность позволяет не реагировать на проблемы по факту их возникновения, а предупреждать их — за счёт постоянного мониторинга миграционной ситуации и слаженного межведомственного взаимодействия.

Главной задачей Мухаметшин назвал то, чтобы приток оставался цивилизованным и правовым, а мигранты — адаптированными и интегрированными в общество.

Ранее изменения утвердил Рустам Минниханов: флаг Татарстана станет обязательным на ряде учреждений республики.