Школы и детсады востока Татарстана сдали на переработку 105 тонн батареек

Учебные заведения и детские сады восточной зоны Татарстана за пять лет собрали свыше 105 тонн отработанных элементов питания и отправили их на переработку. Об этом рассказали в компании «Гринта», которая выступает региональным оператором и каждый год подключается к акции Министерства экологии и природных ресурсов республики.

Один только Нижнекамский район с 2020 года передал на утилизацию более 11,5 тонны отходов II класса опасности. Всего же к сбору подключились 23 муниципалитета восточной части республики. Цифры прозвучали на заседании Общественного совета Нижнекамского района, которое провел глава района Радмир Беляев. Представители «Гринты» отчитались там о росте экологической культуры и развитии раздельного сбора мусора.

Просвещение в компании называют главной целью — оно должно сформировать осознанное отношение людей к отходам. Начиная с 2021 года специалисты организовали больше 350 экологических мероприятий, участниками которых стали порядка 8 тысяч детей. Для учеников 5–9 классов проводят деловые игры, в детских садах устраивают утренники и эстафеты, а старшеклассники и студенты соревнуются в интеллектуальной игре «ГРИН КВИЗ». Отдельные форумы и обучающие программы есть для педагогов, экоактивистов и глав сельских поселений. Такую работу уже отметили на всероссийских и республиканских конкурсах — «Экология — дело каждого», «Эколидер» и «Зелёная премия».

«Мы видим устойчивый рост интереса жителей Нижнекамского района к раздельному сбору отходов. Компания готова продолжать взаимодействие с администрацией города и района, чтобы расширять охват работы с населением и улучшать форматы», — отметила руководитель отдела по связям с общественностью ООО «Гринта» Лилия Мулюкова.

Экологическое просвещение входит в число задач национального проекта «Экологическое благополучие».