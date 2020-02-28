В Казани в 2020 году благоустроят шесть общественных пространств

В 2020 году в Казани планируется благоустроить шесть общественных пространств, сообщил сегодня на заседании XXXVIII сессии Казгордумы Ильсур Метшин.

В списке объектов благоустройства на этот год - парк "Черное озеро", сквер по улице Авангардная, территория ДК железнодорожников в Юдино и ДК имени Саид-Галиева в Дербышках, а также Юнусовская площадь.

В рамках второй очереди реконструкции озера Кабан благоустроят два участка набережной: со стороны улицы Марджани от театра имени Камала до памятника Шигабутдину Марджани, а также со стороны улицы Салимжанова от "Планеты фитнес" до улицы Назарбаева.

Ранее творческая группа при мэрии Казани опубликовала фото проекта благоустройства площади у ДК железнодорожников в Юдино.