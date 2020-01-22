Свиной грипп ударил по Казани: врач рассказал о путях распространения и последствиях опасного вируса

На прошлой неделе поступило сообщение о том, что жительница Оренбуржья скончалась от свиного гриппа, которым заразилась в столице Татарстана.

А в начале этой недели на "деловом понедельнике" в мэрии города рассказали, что в Казани зарегистрировано 56 случаев заболевания свиным гриппом.

Корреспондент ProKazan.ru узнал у казанского врача-терапевта, насколько опасен свиной грипп и как от него защититься.

Что такое свиной грипп?

Свиной грипп – это острое респираторное заболевание инфекционного характера, вызываемое вирусом гриппа А (H1N1).

Откуда он взялся?

Впервые вирус свиного гриппа был выявлен у свиньи в 1930 году.

Вспышка нового штамма вируса, которую назвали свиным гриппом, зарегистрирована в апреле 2009 года. Первые случаи заболевания были зафиксированы в городе Мехико.

Современный свиной грипп – это результат скрещивания генетического материала 4-х вирусов: эндемического вируса человека, эндемического вируса птиц и двух свиных вирусов Евразийской и Северо-Американской линий.

На вопросы о свином гриппе ответил врач-терапевт городской поликлиники №18 Ильфат Фатхутдинов.

Чем отличается свиной грипп от других видов гриппа?

"Отличие свиного гриппа от других видов гриппа заключается в биохимическом составе вируса, а именно, в гемагглютинине и нейраминидазе.

Все вирусы разнообразны. Как известно, даже свиной грипп к концу эпидемии меняется и становится иным, из-за чего мы можем заболеть им еще раз.

Клинически разные виды гриппа проявляются одинаково, но протекают все же по-разному. Грипп типа А (свиной) поражает большее количество людей, и осложнения дает чаще, чем грипп типа В и С".

Кто может пострадать от свиного гриппа больше всего?

"Свиной грипп опасен тем, что чаще дает осложнения, но нужно понимать, что люди все разные, и иммунный ответ у всех разный. Пожилые люди, дети, люди с хроническими заболеваниями, как правило, подвержены риску осложнений чаще, чем здоровые люди. Для перечисленных категорий людей свиной грипп представляет наибольшую опасность".

Правда ли, что самым опасным осложнением свиного гриппа является пневмония?

"Вирусная пневмония встречается не так уж редко. Вирус ослабляет иммунитет. А у нас в организме живут условно-патогенные микроорганизмы, которые, на фоне ослабленного иммунитета, активируются, начинают размножаться и вызывают воспаление. Так формируется пневмония.

Но нельзя забывать и о других осложнениях гриппа, таких как синусит, отит, фарингит, тонзиллит, которые встречаются порой даже чаще, чем пневмония. Синуситы и отиты могут осложниться менингитом. Это заболевание может протекать с быстро нарастающей интоксикацией, приводящей, в некоторых случаях, к летальному исходу.

Однако, если вовремя обратиться ко врачу и начать лечение как можно быстрее, возможность летального исхода сведется к минимуму".

Можно ли заразиться данным типом гриппа через свиное мясо?

"В основном, заражение организма происходит воздушно-капельным путем. При разговоре, кашле, чихании, дыхании со слизистых оболочек дыхательных путей больного человека выбрасываются частицы слюны и мокроты, содержащие вирусы гриппа.

Так как вирус достаточно не устойчив во внешней среде и погибает под действием ультрафиолетового излучения солнца и нагревания, контактно-бытовой путь заражения является не самым главным путем распространения вируса. К слову, у нас поднимается температура, чтобы защититься от деления вируса.

Гипотетически, за счет вирусемии вирус может проникать во многие ткани и органы, так что заражение через сырое свиное мясо, содержащее в себе вирус, тоже возможно".

Как влияет теплая погода на распространение вируса?

"Температура, установившаяся на территории Татарстана, благоприятна для распространения вируса. Все усугубляется еще и тем, что люди сами не одеваются по погоде, это ведет к росту заболеваемости. Город большой, общественный транспорт переполнен, а так как человек наиболее заразен в первые дни болезни, заразиться не составляет труда»".

Отличается ли нынешняя ситуация с заболевшими свиным гриппом от прошлого года?

"Пока еще трудно судить о ситуации, так как впереди еще одни зимний месяц. Ситуация с отслеживанием заболевших именно вирусом свиного гриппа осложняется еще и тем, что вирус свиного гриппа тяжело определить элементарными лабораторными исследованиями, здесь необходимо ИФА (иммуноферментный анализ) и ряд других исследований".

Есть ли вакцина против данного вируса в поликлиниках города?

"Вакцина против свиного гриппа есть. Рекомендую привиться в поликлинике по месту жительства. 100% защиты это не дает, но риск осложнения явно уменьшится".



Общие рекомендации для того, чтобы не заразиться свиным гриппом не отличаются от рекомендаций, даваемых по поводу обычного гриппа.

- Регулярно мойте руки с мылом.

- Избегайте мест с большим скоплением людей

- Не прикасайтесь грязными руками к глазам, носу или рту.

- Используйте медицинскую маску или марлевую повязку.

- Больше употребляйте в пищу продукты, богатые витаминами - лук, чеснок, капуста, клюква, смородина, облепиха, брусника, лимоны, мёд и др.

- Ведите здоровый образ жизни (полноценное питание, физическая активность, отказ от курения и приема алкоголя).

- Одевайтесь по погоде и избегайте переохлаждения.

Если вы заболели гриппом, немедленно вызывайте врача на дом. Доктор назначит лечение и порекомендует профилактические мероприятия для остальных членов семьи. Не отказывайтесь от госпитализации, если это рекомендует врач.