В Казани более полусотни человек заразились свиным гриппом

В Казани за время превышения эпидемиологического порога зарегистрировано 126 лабораторно подтвержденных случаев заболевания гриппом, из них 56 человек заразились свиным гриппом. Такие данные обнародовали сегодня на "деловом понедельнике" в мэрии города.

Лабораторно подтвержденные случаи гриппа начали регистрироваться со 2 декабря 2019 года. С 18 ноября по 17 января с признаками гриппа и ОРВИ госпитализировано 1614 человек, в том числе 246 взрослых и 1368 детей. У 90% из них заболевание протекает со средней степенью тяжести.

Напомним, ранее Prokazan.ru писал, что после визита в Казань от свиного гриппа умерла жительница Оренбуржья.